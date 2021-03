Tihana Lazović igra s europskim zvijezdama: 'Zbog posla su mi PCR testovi postali rutina, kao pranje zubi'

Zadarska glumica Tihana Lazović upravo se vratila iz Italije gdje je posljednjih mjeseci snimala film “Il paradiso del pavone” (“Paunov raj”) u režiji Laure Bispuri. Riječ je o njezinu drugom talijanskom filmu, nakon filma “Kao da je moj sin”, a glumila je s poznatim talijanskim glumicama kao što su Alba Rohrwacher i Dominique Sanda.

Godine stanke

No zanimljivo je da Tihana poziv na snimanje nije zaslužila zbog prethodnog talijanskog filma, nego zbog Matanićeva “Zvizdana”.

– Redateljica Laura Bispuri gledala je “Zvizdan” u kinu redatelja i glumca Nannija Morettija u Rimu. Svidjela sam joj se i, evo, nekoliko godina nakon toga pozvala me u svoj film – kazala nam je Tihana kojoj se odmah dopao scenarij.

– To je priča o ljubavi, obitelji, odnosima, smrti i životu. Divan scenarij. Kad sam ga prvi put pročitala, imala sam osjećaj kao da čitam neku predivnu poeziju. Nisam ni bila svjesna s kojim veličinama radim dok nisam stala u kadar s njima. Još mi je nestvarno kako sam se našla na istom setu s jednom od meni najdražih glumica Albom Rohrwacher. Kad god sam imala priliku da se sakrijem iza kamere i gledam sto ta žena radi u kadru, svaki put iznova me očaravala. O Dominique i o Albi imam reći sve najljepše i još jednom potvrđuje se ona stara “što veći umjetnik, to normalniji čovjek“. Skromne, tople, jednostavne, duhovite, moćne i beskrajno talentirane – dodala je glumica koja je ponovno govorila talijanski. Premda joj je mama profesorica talijanskog jezika, nije ga govorila dok nije prvi put glumila u Italiji.

Poseban izazov

– Uvijek je izazovno glumiti na jeziku koji nije tvoj materinji jezik, no zato sam bila ispunjenija i sretnija kada sam savladala taj zadatak. Ali radila sam puno, svaki dan čitala scenarij i svoje replike ponavljala sam dok sam se tuširala, dok sam hodala Rimom, prije spavanja i kad sam se budila. Talijani su jako strogi i disciplinirani na setu, to je jedini način da izgurate snimanje od šest tjedana u ovim kriznim vremenima. Svaki smo se dan svi testirali, maske smo nosili do pred sam ulazak u kadar, nismo se družili ni s kim osim s ekipom sa seta i snimanje je trajalo sedam do osam sati dnevno – kazala je Tihana koju ove godine očekuje i premijera filma “Zora”, drugog filma iz Trilogije sunca Dalibora Matanića.

– “Zora“ je potpuno drugačiji film od “Zvizdana”. Iako se kao i u “Zvizdanu” bavimo osnovnim ljudskim emocijama, rekla bih da je “Zora” mnogo radikalniji film. Mislim da tako nešto još nije snimljeno kod nas i bit će zanimljivo čuti reakcije publike. U film je uloženo jako puno ljubavi i hrabrosti te se nadam da će se to prepoznati – rekla je Tihana i najavila da je čeka još puno zanimljivih uloga, zasad samo na Balkanu.

– Ne ganjam ništa, puštam da uloge ganjaju mene. Dosad sam imala sreće, a što će biti u budućnosti, tko to zna? Sanjam dobre scenarije, redateljice i redatelje, dobru ekipu i važne teme, a gdje se snima, to mi je manje važno – otkriva Lazović koja je preboljela COVID, a ni sama ne zna koliko se puta dosad testirala.

– PCR testovi postali su mi kao pranje zubi, dio moje rutine. Slučaj je htio da za vrijeme pandemije dosta putujem poslovno, u nekoliko mjeseci bila sam u Helsinkiju, Tallinnu, Italiji i Srbiji. Svaka država ima svoja pravila i svoja testiranja, ali nemam ni jedno loše iskustvo. Živimo u teškim vremenima i jedino što možemo jest paziti na zdravlje, kako fizičko tako i mentalno, ne planirati puno, nego živjeti iz dana u dan i nadati se da će brzo doći cjepiva – kaže Tihana koja posljednjih mjeseci sve češće boravi u Beogradu zbog svog dečka, glumca Branislava Trifunovića. Premda nije htjela puno govoriti o svojoj vezi, otkrila nam je samo da na njihov odnos nije utjecala ni daljina ni epidemija koronavirusa.

