Maja Šuput objavila fotografiju i otkrila kako je izgledala na porodu

Maja Šuput objavila je na Instagramu fotografiju koju je snimila samo nekoliko sati prije poroda. - Doslovno par sati prije poroda skockala sam se za jedno snimanje gdje sam promovirala nešto super novo... još vam nisam stigla reći ništa o tome, znamo svi zašto 😂 al ok, bar sam pristojno izgledala na porodu - napisala je Maja uz fotografije snimljene nakon odlaska od frizera i šminkera. Obožavatelji su joj napisali da je prelijepa i nazvali su je kraljicom.

Nekoliko sati nakon što su fotografije snimljene Maja je carskim rezom u Petrovoj bolnici rodila sina. Pjevačica i suprug Nenad Tatarinov sinu nisu odabrali tradicionalno i domaće ime, a kako se maleni zove još kriju od javnosti. Prije poroda Maja je gostovala u IN Magazinu i otkrila kako će uskoro na tržište izbaciti liniju baby kozmetike.

Foto: Instagram

- Izlazi moja prva kozmetika za bebe i djecu. Nekako logično, je l' tako? Nakon milijun ispitivanja, svih mogućih istraživanja i tako dalje, napravili smo nešto što apsolutno svaka mama želi za svoje dijete, a to je da su ti sastojci umirujući, blagi... Naravno da sam ja išla i na ono da vizual mora biti prekrasan i da mora lijepo mirisati, ali ne onako invazivno kao na nama odraslima, ipak to mora biti za bebe i djecu. I sad je ovo nešto s čim ću prvo okupati vlastito dijete, a kad to kažem ja, koja sam zaista išla do krajnjih granica toga što ću kupiti vlastitom djetetu, sad kad znam da imam vlastitu kozmetiku, neizmjerno me to raduje – rekla je Maja u IN Magazinu.

Pogledajte najzanimljivije trenutke s dodjele Večernjakove ruže