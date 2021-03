Marijana Mikulić o problemima: Jedan sin se probudio s grloboljom, drugi s temperaturom

Glumica Marijana Mikulić(39) na društvenim je mrežama otkrila kako joj je prošao dan. Glumica je inače majka trojice sinova, Ivana Andrije i Jakova.

"Kad ja dogovorim 73 stvari u jednom danu, oni se probude jedan s grloboljom, drugi s temperaturom, a muž odlazi u 7 i vraća se otprilike večeras", kazala je i dodala što radi nakon što je doznala te loše vijesti.

"Stani, duboko udahni, stavi na papir što je neodgodivo i spasi što se spasiti da. Još ovo stigne biti dobar dan" zaključila je.

Podsjetimo Marijana je nedavno progovorila je o tome s čime se sreću glumice na radnom mjestu. - Što je s nama koje nisu htjele da ih se dira ni milimetra više nego je potrebno, koje smo prekidale snimanje kada kolega pređe mjeru, pa doživjele zgražanje i kolega i cijelog seta jer pretjerujemo. Po čijim mjerilima? Tko to ima pravo odrediti što je MENI pređena mjera?! Što je s nama koje smo djeci unatoč, braku unatoč, uvijek došle s naučenim tekstom, ofarbanom kosom, oprane, spremne, i trpjele kolege koje kasne, bazde, bezobrazni su, ne znaju tekst, razbijaju setove.. ali se snima, proba, dok ON ne da svoj maksimum. Jer je svaki taj ON valjda nešto toliko posebno da se to sve mora trpjeti, bez njega se ne može - stoji u dijelu objave.

- Nije nas nitko doslovno silovao, ali dragi moji, sve su to silovanja svoje vrste, zlostavljanja koja ostavljaju duboke rane i ožiljke, stvaraju kočnice kojih se teško riješiti. Kada znaš da nešto nije u redu, i kažeš to, ali zauzvrat ne da ne dobiješ zaštitu i podršku, nego te se u najboljem slučaju ignorira. A češće te se stigmatizira kao puritanku, konzervu, onu koja ne zna kako to ide u „tom našem svijetu“- kazala je.

