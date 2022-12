Tihana Harapin Zalepugin iskreno o gubitku Saše: 'Kako sada dalje? Tuga postaje još veća, a praznina sve dublja'

Najpoznatija hrvatska modna agentica Tihana Harapin Zalepugin ostala je bez voljenog supruga i legendarnog voditelja i urednika Saše Zalepugina prije točno mjesec dana, što znači da je ovaj Božić nažalost, prvi put morala provesti bez njega. Tihana ne krije koliko joj je teško nakon gubitka srodne duše s kojom ju je, kako uvijek kaže, svemir spojio 1988. godine, ali dostojanstveno ističe kako je svjesna kako nije jedina koja se bori s takvim gubitkom u ovo vrijeme.

- Nikako ne želim biti nametljiva sa svojom tugom, svjesna sam okruženja koje gotovo svaki dan nekome oduzme osobu koju su neizmjerno voljeli i bez koje im život postaje besmislen, težak i bolan - ispričala je za Story. Dodaje da je zahvalna svima na svim porukama podrške u teškim vremenima. - Sašina širina i veličina osjeća se na svakom koraku, na ulici, u tramvaju. To drago i skromno biće ostavilo je duboki trag u mnogim srcima i obiteljima - kazala je.

Saša je iza kamere, kazala je, bio jednostavan, vrlo skroman, dobar i odan čovjek. - Imali smo svoj mali svijet i način komunikacije koji možda drugi ne bi razumjeli. Gotovo iste stvari smo voljeli, iste gluposti primjenjivali i iste bitke vodili u želji da promijenimo svijet. Na kraju bi obično sve primjedbe ostale unutar naša četiri zida, ali uživali smo u svojim sličnim pogledima na mnoge životne situacije - dodala je.

Bez obzira na količinu tuge, nije i neće potonuti, ističe.

- Kako sada dalje? Kako preživjeti sa sjećanjima i biti svjesna da je to zaista prošlost? Toliko toga nema nikad više! Kako objasniti našoj maloj čivavi Mini da on nikada više neće otvoriti vrata pred kojima ga ona još uporno čeka? Eto, pitam se i tuga postaje još veća, a praznina sve dublja. Ali molim vas pustite me da vjerujem u naš ponovni susret negdje gore u Svemiru, pustite me da vjerujem kako je ON tu uz mene, pustite me da vjerujem kako me čuva i neće dopustiti da klonem. U ime ljubavi koja ostaje zauvijek u mom srcu, još jednom hvala ti što si me čekao da se oprostimo i hvala što si moj štit u ovom ponekad okrutnom okruženju - ispričala je agentica.

