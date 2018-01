Žestoki obračun: Pogledajte snimku tučnjave Tife i Islamovića

Premda su Alen Islamović i Mladen Vojičić-Tifa posljednjih dana pokušali demantirati kako su se potukli tijekom novogodišnjeg koncerta Bijelog dugmeta u Budvi, čini se da je ipak istina kako je došlo do tuče.

Magazin Scandal objavio je snimku napada na kojoj se vidi kako su se prvo vrijeđali, a onda je Tifa udario Alena u glavu, a on mu je nakon toga uzvratio nogom i šakom u tijelo.

Premda o ovom sukobu osim očevidaca sad govore i videodokazi, Tifa, Alen i menadžer Bijelog dugmeta Adis Gojak i dalje tvrde da se ništa nije dogodilo.

– Svi smo stajali zajedno u backstageu i kada je Tifa silazio s pozornice, okliznuo se niz stepenice, Alen je stajao tu i Tifa ga je odgurnuo. Alen ga je počep psovati, ali to je normalno. Ljudi se svakodnevno psuju, pa normalno je da će se u dva ujutro psovati. Nisam vidio da su se udarali glavama – rekao je Gojak za Blic. Na konstataciju kako se na snimci jasno vidi da je došlo do udarca u glavu, Gojak je dodao kako to nije vidio, iako je bio udaljen samo nekoliko metara.