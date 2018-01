Alen Islamović oglasio se o okršaju s Tifom, evo što kaže

Informacija da su se Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa fizički sukobili tijekom novogodišnjeg nastupa u Budvi odjeknula je medijima.

Prema pisanju Blica, Alen i Tifa posvađali su se prije koncerta, a njihova svađa dosegnula je vrhunac jer se Islamović nije htio maknuti s pozornice kada je Tifa trebao pjevati pjesme Bijelog dugmeta i tada je došlo do fizičkog okršaja.

Novinari Avaz.ba pitali su Alena Islamovića za komentar o cijeloj situaciji, a on je na to odgovorio: "Nema od toga ništa. Sve je to šuplja priča."