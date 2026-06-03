Premijera filma Gospodari svemira okupila brojne ljubitelje kultne franšize

U CineStar Arena IMAX kinu sinoć je održana svečana premijera filma Gospodari svemira, novog spektakularnog ostvarenja redatelja Travisa Knighta, inspiriranog kultnim serijalom koji generacijama osvaja publiku diljem svijeta.

Brojni uzvanici, predstavnici medija i ljubitelji filmskih avantura među prvima su imali priliku pogledati dugo očekivani povratak He-Mana i legendarnih junaka Eternije na veliko platno u epskom sukobu dobra i zla smještenom u svijet fantazije, akcije i impresivnih vizualnih efekata.

Foto: Promo fotografije Jučer

Radnja prati princa Adama (Nicholas Galitzine) koji se nakon 15 godina vraća na Eterniju, suočavajući se s razorenim kraljevstvom pod vlašću zlog Skeletora (Jared Leto). U borbi za spas svojeg doma i obitelji pridružuju mu se Teela (Camila Mendes) i Duncan, poznatiji kao Man-At-Arms (Idris Elba), dok Adam prihvaća svoju sudbinu i postaje He-Man – najmoćniji čovjek u svemiru.

Travis Knight još jednom je pokazao svoj prepoznatljiv vizualni stil i sposobnost stvaranja emotivnih i uzbudljivih priča, donoseći novo poglavlje popularne franšize koje će oduševiti kako dugogodišnje obožavatelje, tako i novu generaciju.

Foto: Promo fotografije Jučer

Publika je premijernu projekciju nagradila velikim pljeskom, a posebno su oduševljenje izazvale spektakularne akcijske scene, impresivni fantastični svjetovi i suvremena interpretacija omiljenih likova koji su obilježili djetinjstvo brojnih generacija, potvrđujući kako je riječ o jednom od najiščekivanijih filmskih naslova sezone.

Film Gospodari svemira može se pretpremijerno pogledati od 3. lipnja u odabranim multipleksima, dok redovna distribucija u kinima diljem Hrvatske počinje u četvrtak, 4. lipnja, u distribuciji tvrtke Jučer. Partner filma su Smokice, novi hrskavi slips.