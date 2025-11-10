Preminuo otac Marije Šerifović: Godinama nisu pričali, a riječi pjevačice dirnule su tisuće obožavatelja

Regionalna glazbena zvijezda Marija Šerifović oprostila se od oca Rajka, koji je preminuo u Kragujevcu nakon kratke i teške bolesti, a tužnu vijest potvrdila je sama pjevačica dirljivom objavom na društvenim mrežama. Uz njegovu fotografiju, Marija je napisala riječi koje su dirnule tisuće njezinih obožavatelja i kolega. - Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion - stoji u objavi kojom se oprostila od oca, a ispod koje su se zaredali izrazi sućuti.

Odnos Marije i Rajka godinama je bio turbulentan, o čemu je pjevačica i sama javno govorila. Ipak, nedavno je otkrila da su napokon pronašli zajednički jezik i izgladili sve nesuglasice. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, ispričala je dirljiv trenutak s njihovog posljednjeg susreta. - Rekao mi je: 'Ma štogod da sam uradio loše, pogrešno, naopako… Barem znam da sve što ima veze s tobom da sam uradio ispravno'. Time je htio reći da je iza sebe ostavio osobu kojom se može ponositi kao kćeri. Bio je iskren i to jest istina - otkrila je tada Marija, potvrdivši da mu je sve oprostila.

Rajko Šerifović, koji je i sam bio glazbenik i svirao bubnjeve, vjenčao se s Marijinom majkom Vericom Šerifović 1982. godine. Nakon razvoda, obiteljski odnosi dugo su bili narušeni, no pomirenje oca i kćeri donijelo je mir u posljednjim godinama njegovog života. Posljednji put je viđen u javnosti u ožujku, kada je došao podržati kćer na jednom od njezinih rasprodanih koncerata u Beogradu, što je mnogima bio jasan znak da su zakopali ratnu sjekiru.