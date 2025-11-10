Naši Portali
POMIRILI SU SE

Preminuo otac Marije Šerifović: Godinama nisu pričali, a riječi pjevačice dirnule su tisuće obožavatelja

10.11.2025.
u 18:11

Emotivnom objavom na Instagramu Šerifović je dirnula brojne pratitelje, otkrivši detalje njihovog odnosa koji je tek nedavno bio izglađen

Regionalna glazbena zvijezda Marija Šerifović oprostila se od oca Rajka, koji je preminuo u Kragujevcu nakon kratke i teške bolesti, a tužnu vijest potvrdila je sama pjevačica dirljivom objavom na društvenim mrežama. Uz njegovu fotografiju, Marija je napisala riječi koje su dirnule tisuće njezinih obožavatelja i kolega. - Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion - stoji u objavi kojom se oprostila od oca, a ispod koje su se zaredali izrazi sućuti.

Odnos Marije i Rajka godinama je bio turbulentan, o čemu je pjevačica i sama javno govorila. Ipak, nedavno je otkrila da su napokon pronašli zajednički jezik i izgladili sve nesuglasice. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, ispričala je dirljiv trenutak s njihovog posljednjeg susreta. - Rekao mi je: 'Ma štogod da sam uradio loše, pogrešno, naopako… Barem znam da sve što ima veze s tobom da sam uradio ispravno'. Time je htio reći da je iza sebe ostavio osobu kojom se može ponositi kao kćeri. Bio je iskren i to jest istina - otkrila je tada Marija, potvrdivši da mu je sve oprostila.

Rajko Šerifović, koji je i sam bio glazbenik i svirao bubnjeve, vjenčao se s Marijinom majkom Vericom Šerifović 1982. godine. Nakon razvoda, obiteljski odnosi dugo su bili narušeni, no pomirenje oca i kćeri donijelo je mir u posljednjim godinama njegovog života. Posljednji put je viđen u javnosti u ožujku, kada je došao podržati kćer na jednom od njezinih rasprodanih koncerata u Beogradu, što je mnogima bio jasan znak da su zakopali ratnu sjekiru.

FOTO Marija Šerifović objavila fotku sa sinom kojeg je dobila pomoću surogat majke: 'Zašto ga ljubiš u usta?'
Ključne riječi
showbiz smrt otac Marija Šerifović

