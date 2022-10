Tereza Kesovija već je nekoliko dana u bolnici, njezino stanje zabrinulo obožavatelje: 'Nema razloga za brigu'

Zdravstveno stanje naše glazbene dive Tereze Kesovije (84) ovih je dana zabrinulo njezine brojne obožavatelje nakon što se doznalo da je Tereza prije nekoliko dana završila u bolnici, točnije u Klinici za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević‘.

Pjevačica je hospitalizirana zbog jake upale potkožnog tkiva na njezinoj desnoj nozi, no kako doznajemo od izvora bliskih pjevačici Tereza se trenutno osjeća puno bolje, a već bi danas trebala biti otpuštena na kućnu njegu.

- Tereza je hospitalizirana kako bi mogla primiti antibiotik koji su joj liječnici davala intravenozno. Dobila je streptokok, ali danas već izlazi kući. Sve je dobro, sve je pet plus, nema razloga za brigu - potvrdili su nam iz Terezinog tima i dodali kako je u glazbenica u bolnici provela svega par dana, a sada izlazi na kućnu njegu te će i dalje primati antibiotike.

Pokušali smo doći i do izjave od Tereze Kesovije, no ona do trenutka pisanja ovog teksta nije odgovarala na naše upite. Terezi želimo brz i potpuni oporavak!

