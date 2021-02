Tereza Kesovija snimila spot za pjesmu koju potpisuju Aljoša Šerić i slavni Francuz

Iako je u 82. godini, Tereza Kesovija i dalje je neumorna. Jedna od naših najvećih glazbenih diva prošli je tjedan u Istri snimila novi spot za emotivnu ljubavnu baladu "Kilimandjaro sans neige" ("Kilimandžaro bez snijega"). Riječ je o pjesmi koja je nastavak singla "Ima te", čiji je autor Aljoša Šerić, frontmen grupe Pavel.

- Na melodiju Aljoše Šerića moj dugogodišnji prijatelj, francuski šansonijer Serge Lama napisao je sasvim novi tekst za frankofonsko područje. Riječ je o baladi koja će zasigurno pronaći svoju publiku - ističe Tereza. Serge Lama, predstavnik Francuske na Euroviziji 1971. godine, autor je i svjetski poznate "Je suis malade", koju uz brojna svjetska imena na svojim koncertima redovito izvodi i poznata Dubrovkinja, a nagovoriti ga da napiše tekst na predloženu melodiju bio je pravi izazov za Terezu.

Judita i Frano u spotu

- Bojala sam se da neće biti lako. Znala sam da već odavno ne piše tekstove na predložene melodije. Kompozitori su dolazili k njemu ili bi mu slali svoje melodije nadajući se uspješnom ishodu. Odlučila sam riskirati. Nazvala sam njegov broj, porazgovarala s njim o "onim vremenima" i Serge je jednostavno odgovorio: "Ti si ostala zauvijek Tereza moje mladosti i ja ću učiniti iznimku. Pokušat ću udovoljiti tvojoj želji" - govori glazbenica, koja je kraj veljače iskoristila za boravak u Puli i Poreču, gdje je nastao spot o čudesnoj priči dvoje zaljubljenih ljudi pod redateljskom palicom Katje Restović.

- S Terezom uvijek uživam raditi, i to iz više razloga. Prije svega - uvijek napravi sve što od nje tražim. Izuzetno je požrtvovna i potpuni profesionalac u svom poslu. Isto tako njeno je srce golemo. Volim je jako, ona me inspirira. Divim joj se zbog velikog talenta i izvanzemaljske energije - ističe Restović i dodaje da je izuzetno zadovoljna i glavnim glumcima - Juditom Franković-Brdar te njezinim kolegom Franom Maškovićem, koji su majstorski uprizorili kraj jedne velike ljubavi.

Snimanje na hladnoći

- Čim je Katja rekla da joj trebaju dva izvrsna glumačka profesionalca, sjetila sam se svog dragog Frane Maškovića iz Dubrovnika. Katja je „navijala" za Juditu. Oboje su, osim što su veliki umjetnici, još i divni ljudi. Vjerujem da će i ovaj Katjin uradak ostaviti velik dojam na gledatelje u Hrvatskoj kao i u Francuskoj, za koju je ova verzija i pripremljena. Ugovor je sklopljen, producent samo čeka kraj montaže. Mislim da će ovaj spot biti još snažniji od prvog - uvjerena je Tereza, uz koju je snimanje spota nezaboravan doživljaj. Uoči prvog dana snimanja suradnike je do ranih jutarnjih sati zabavljala vicevima.

- Baš nam je bilo veselo i nitko nije pokazivao ni trunku umora, a snimali su tog istog dana punih 12 sati, i to na velikoj hladnoći - prisjeća se Kesovija, koja, osim spota, priželjkuje i promociju pjesme u Hrvatskoj kad za to budu povoljni epidemiološki uvjeti. A do tada marljivo radi na promociji hrvatske kulture i izvan naših granica. Krajem prošle godine svjetlo dana ugledala je njezina antologija njezinih francuskih pjesama, a već početkom veljače ministarstvo kulture Republike Francuske dodijelilo joj je najviše odlikovanje „L'officier de l'ordre des arts et des lettres" za doprinos suradnji kultura Republike Francuske i Republike Hrvatske.