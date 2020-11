Tea Blažević iskreno Trenutačno sam slobodna i skroz posvećena kćeri

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević u razgovoru za Večernji list otkrila nam je da je N1 televizija zbog velikih klimatskih promjena prepoznala važnost vremenske prognoze u programu te se odlučila na redizajn, veliki i moderan iskorak u prezentaciji meteoroloških informacija. Između ostalog, govorila je kako u sve toplijoj klimi treba računati na sve češće i žešće ekstreme i kako ćemo imati sve brže izmjene ekstremnih vremenskih prilika, od hladnoće do neobično toplog vremena, od suša do poplava, što teško pada ljudima, ali i biljkama i životinjama, poručivši kako su ekstremne i klimatske promjene nešto s čime ćemo se morati naučiti živjeti, morat ćemo se prilagoditi požarima, poplavama.... Isto tako otkrila je kako više nije u ljubavnoj vezi s urednikom i voditeljem Tihomirom Ladišićem te da joj je sada prioritet brinuti se za svoju 11-godišnju kćer Lauru.

Meteorolozi su najavili zahladnjenje i snježne padaline, stiže li nam konačno prava zima?

Ne bih još najavljivala zimu, moji Splićani još su se ovaj tjedan brčkali u moru. Prije koji tjedan mogli ste se uvjeriti kako i tijekom listopada može biti stabilnih i iznadprosječno toplih dana između hladnih prodora, u kojima je bilo i snijega u gorju. Zanimljivo je spomenuti da je davne 1936. u Zagrebu već 6. listopada pao snijeg. Zasad nema naznaka takvom scenariju, ali polako se pripremamo za zimu!

S obzirom na velike klimatske promjene, kao meteorologinja, kakvo vrijeme predviđate za iduću godinu?

U sve toplijoj klimi treba računati na sve češće i žešće ekstreme. Imat ćemo i sve brže izmjene ekstremnih vremenskih prilika, od hladnoće do neobično toplog vremena, od suša do poplava, što teško pada ljudima, ali i biljkama i životinjama. Dovest će to do velikih problema u poljoprivredi, moramo se stoga prilagođavati, pa i mijenjati sustave obrane, npr. od požara. Prilike postaju povoljnije za razvoj velikih požara i u unutrašnjosti Dalmacije, Lici, na sjevernom Jadranu, u istočnoj Slavoniji. U Dalmaciji se povećava indeks opasnosti od šumskih požara.

Je li meteorolozima teško precizno izvješćivati o nadolazećoj prognozi?

Modeli su sve precizniji, meteorolozi su sve educiraniji, tako da su prognoze sve točnije, čak i one dugoročnije. No ponekad je teško u kratkim televizijskim izvještajima detaljno obraditi svaku lokaciju. U Hrvatskoj, na malom prostoru, imamo čak 50 podtipova klime. Prošli tjedan bio je na zapadu zemlje jako kišovit, imali smo bujične i urbane poplave, a dijelovi Slavonije ostali su sušni. Imali smo slučaj u lipnju prije desetak godina, i to u istom tjednu, poplavljivanje Mure, tuču u Istri i požare u Dalmaciji, sve se to dogodilo u tjedan dana.

Ljetos je poplava pogodila Zagreb, a nedavno Istru i Dalmaciju, hoćemo li imati još takvih ekstremnih klimatskih pojava?

Klimatski scenariji ukazuju upravo na sve češće ekstreme, a u to spada i velika količina oborina u kratkom vremenu, kao što je bilo slučaj u Zagrebu ili nedavno u Istri, što rezultira bujičnim i urbanim poplavama. To su situacije koje nas mogu pogoditi cijele godine, ne samo zimi. Morat ćemo prilagoditi sustave odvodnje i mijenjati i sustav obrane od poplava!

Može li se to predviđati? Jesu li to kratkotrajne ili trajne promjene? Hoćemo li tako živjeti i dalje?

Ekstremi i klimatske promjene su nešto s čime ćemo se morati naučiti živjeti, morat ćemo se prilagoditi požarima, poplavama. Na svu sreću, prognoze su sve preciznije pa su tako, primjera radi, hidrolozi DHMZ-a na čelu s dr. Tatjanom Vujnović na vrijeme upozorili na mogućnost bujičnih i urbanih poplava ljetos u Zagrebu, kao i nedavno u Istri! Vesele me takvi meteorološki uspjesi!

Temperatura zraka raste, koji je razlog tome?

Globalna temperatura raste zbog stakleničkih plinova proizvedenih ljudskim aktivnostima, od prometa i industrije do poljoprivrede pa i životinja koje koristimo za prehranu. IPCC (Međuvladin panel o klimatskim promjenama) govori o porastu za tri do četiri stupnja do kraja 21. stoljeća! Moram spomenuti i porast razine mora, pa bi tako, prema IPCC-u, u sto godina srednja razina mora mogla porasti za 40 do 100 centimetara! Zabrinjavajuće su to brojke, mnoga obalna mjesta mogla bi se naći pod vodom!

Ekstremnih događaja bilo je i prije, i ne tako davno! Imamo dokaze o problemima potkraj 19. i početkom 20. stoljeća i milijunskim žrtvama zbog erupcije vulkana i poplava. Je li ključno da danas ne samo da moramo djelovati na smanjivanje globalne temperature,nego se i prilagođavati promjenama i biti spremni na moguće događaje?

Da, upravo tako, važno je da se prilagodimo promjenama što prije. Spomenula sam da ćemo morati raditi na sustavima obrane od požara i poplava. Zatopljenje će vrlo negativno utjecati na ribarstvo, turizam, poljoprivredu, morat ćemo se okrenuti drugim poljoprivrednim kulturama. Već sada imamo sve više crnih vinskih sorti u unutrašnjosti... moramo se prilagođavati.

Za vas kažu da ste najatraktivnija meteorologinja te da se pred prognostičkom kartom u TV studiju krećete kao manekenka na modnoj pisti, odjeveni po najnovijoj modi i elegantna držanja. Imate li modnog savjetnika ili sami birate odjeću?

Najvažniji mi je meteorološki izvještaj, njemu posvećujem svu svoju pažnju, a odjeću odaberem sama, usput. Sad već dobro znam što volim odjenuti i što mi dobro stoji pred kamerama pa se volim sama pobrinuti za odjevne kombinacije. Volim cipele s visokim potpeticama i u šali znam reći da u njima bolje mislim. Cipele i odjeću često razmjenjujem sa starijom sestrom Anom, anesteziologinjom, obje volimo pratiti modu.

U ljubavnoj ste vezi s urednikom i voditeljem Tihomirom Ladišićem koji vam je ujedno i šef. Kako na poslu funkcionirate s obzirom na to da ste u vezi?

Uvijek sam nastojala držati svoj život privatnim, ali ne i tajnim, stoga ću reći da trenutačno nisam u vezi. Više od toga ne bih komentirala. Trenutačno sam posvećena svome djetetu, jedanaestogodišnjoj Lauri koju odgajam sama. Teško je biti samohrani roditelj, ponekad doista zatrebam pomoć. Na svu sreću, u Zagrebu imam sestru Maju, a i Laura sad već ima jedanaest godina, poprilično je samostalna, ali i u osjetljivim godinama, u kojima je nužno da je usmjerim na pravi put. Stoga mi ponekad teško padne što moram provesti na poslu deset sati, od ranog jutra, dok je ona sama. Kad smo zajedno, nastojim je usmjeravati kako bi dobila ideju kako se nositi s raznoraznim situacijama dok ja nisam uz nju. Uvijek ću joj pomoći, naravno, ali mora znati sama razmišljati svojom glavom. Ljeti je lakše jer završi škola pa Lauru pošaljem svojim roditeljima i sestri u Split.

Koji sport najviše volite i imate li vremena da se njime bavite? Je li sport zaslužan za vašu vitku liniju?

Pronašla sam se u tzv. stand up paddlingu ili veslanju na dasci, sportu koji treniram već nekoliko godina. Predivan je to vodeni sport kojim oblikujete tijelo, stječete kondiciju i otkrivate brojna skrivena mjesta do kojih bi teško bilo doći bez daske. Zahvaljujući veslanju otkrila sam brojne slovenske i hrvatske destinacije na jezerima i moru! Ali moram reći da mi je sport važan prije svega zbog zdravlja. Važno mi je ostati zdravom u vrijeme pandemije kako bih mogla biti najbolja majka svojoj Lauri.