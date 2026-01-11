Naši Portali
EUROVISION WORLD

Ankete otkrile tko su favoriti na Dori, fanovi podijeljeni: 'Hrvati, ne šaljite ih u Beč!'

Foto: HRT
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
11.01.2026.
u 14:33

Nakon što je HRT objavio 24 finalista Dore 2026, specijalizirani eurovizijski portali pokrenuli su ankete o favoritima

Nakon objave svih pjesama koje će se natjecati na ovogodišnjoj Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, vrlo brzo su se iskristalizirali prvi favoriti. Prema anketi na specijaliziranom portalu Eurovision World, skupina Lelek i njihova pjesma "Andromeda" trenutno su na vrhu ljestvice s najviše glasova publike. Njihovu dominaciju potvrđuje i službeni YouTube kanal Dore, gdje "Andromeda" uvjerljivo vodi po broju pregleda, popraćena uglavnom izrazito pozitivnim komentarima stranih i domaćih obožavatelja koji pjesmu opisuju kao "čistu umjetnost". - Jedina pjesma koja može predstavljati Hrvatsku, a da budemo ponosni - napisao je jedan komentator. Djevojke iz skupine, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, tako su se nametnule kao glavne pretendentice za put u Beč, gdje će se održati Eurosong 2026.

Ipak, gdje god se pojavi snažan favorit, neizbježne su i podijeljene reakcije. Dok jedni hvale "Andromedu" zbog njezine originalnosti i snage, drugi joj zamjeraju "depresivno-srednjovjekovnu atmosferu". Upravo takvi komentari, poput: - Hrvati, ne šaljite ih u Beč! - pokazuju da je pjesma uspjela izazvati snažnu emotivnu reakciju, što je često i odlika pjesama koje na kraju ostvare zapažen rezultat.

Ono što "Andromedu" izdvaja iz mase nije samo glazba, već i duboka kulturna i povijesna simbolika koju su mnogi prepoznali u njezinim stihovima i vizualnom identitetu izvođačica. Naime, sve je više tumačenja koja pjesmu povezuju sa sicanjem, tradicionalnim običajem tetoviranja katolika u Bosni i Hercegovini i dijelovima Dalmacije. Taj običaj, nastao za vrijeme osmanske vlasti, služio je kao oblik zaštite vjerskog i kulturnog identiteta, pri čemu su se najčešće tetovirali križevi i drugi geometrijski motivi na ruke i čelo. Sicanje je bilo žensko prenošenje pamćenja s generacije na generaciju, način da se identitet ureže u vlastito tijelo kako bi postao neizbrisiv.

Favorit Dore proživio je tešku obiteljsku tragediju: 'Sudbina nam je oduzela najvoljeniju osobu'
1/14

Iako grupa Lelek još nije službeno potvrdila ovu interpretaciju, upravo ta slojevitost čini "Andromedu" zasad najzanimljivijom pričom ovogodišnje Dore. Prema anketama, iza njih se nalaze Zevin s pjesmom "My Mind" i Ananda sa skladbom "Dora", no čini se da je upravo Lelek pokrenuo najžešću raspravu i pokazao da pjesma s dubokom pričom može nadjačati one koje ciljaju samo na radijsku dopadljivost.

Mladi glumac iz 'Divljih pčela' objavio kraj karijere. Nakon što je udaljen sa seta otvorio je dušu
Ključne riječi
showbiz anketa favoriti Lelek Eurosong Dora

