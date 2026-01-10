FOTO Sjećate li se navijačice koja je zaludjela Hrvatsku? Sada se prijavila u ovaj reality show
Dok obožavatelji nestrpljivo čekaju novu sezonu popularnog showa "Gospodin Savršeni", RTL je počeo s predstavljanjem kandidatkinja, a jedno je lice gledateljima odmah bilo poznato. Riječ je o Lari Krličević, 22-godišnjoj influencerici iz Osijeka koja je krajem prošle godine zapalila društvene mreže.
Nova, peta sezona showa snima se na Kreti, a pred djevojkama je dvostruki izazov jer će se za njihovu naklonost boriti čak dva neženje: 26-godišnji rukometaš Karlo Godec i 29-godišnji model Petar Rašić. Lara u show, kako kaže, ulazi otvorenog srca s ciljem da pronađe partnera koji dijeli njezine interese, a čini se da joj samopouzdanja za osvajanje jednog od njih ne nedostaje.
Osim što je influencerica s desecima tisuća pratitelja, Lara je i strastvena sportašica. Šest godina trenirala je rukomet i četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Velike su joj ljubavi i automobili te druženja s ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji. Sebe opisuje kao izravnu i otvorenu osobu koja se ne boji biti svoja, a detalje iz ljubavnog života vješto čuva za sebe, izbjegavajući dramu.
Lara točno zna što želi od partnera te je spremna graditi odnos temeljen na povjerenju i poštovanju. Njezin idealan muškarac je, kaže, atletski građen, iskren i komunikativan te netko tko je prihvaća upravo onakvom kakva jest.
Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti, što za nju odražava pravi karakter. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, ali istovremeno spontani i iskreni.