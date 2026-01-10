FOTO Sjećate li se navijačice koja je zaludjela Hrvatsku? Sada se prijavila u ovaj reality show

Dok obožavatelji nestrpljivo čekaju novu sezonu popularnog showa "Gospodin Savršeni", RTL je počeo s predstavljanjem kandidatkinja, a jedno je lice gledateljima odmah bilo poznato. Riječ je o Lari Krličević, 22-godišnjoj influencerici iz Osijeka koja je krajem prošle godine zapalila društvene mreže.
Dok obožavatelji nestrpljivo čekaju novu sezonu popularnog showa "Gospodin Savršeni", RTL je počeo s predstavljanjem kandidatkinja, a jedno je lice gledateljima odmah bilo poznato. Riječ je o Lari Krličević, 22-godišnjoj influencerici iz Osijeka koja je krajem prošle godine zapalila društvene mreže.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Naime, Lara je fotografirana na tribinama Opus Arene tijekom utakmice Osijeka i Slaven Belupa, a njezina pojava u kratkom dresu Manchester Cityja, unatoč hladnom vremenu, nije prošla nezapaženo.
Naime, Lara je fotografirana na tribinama Opus Arene tijekom utakmice Osijeka i Slaven Belupa, a njezina pojava u kratkom dresu Manchester Cityja, unatoč hladnom vremenu, nije prošla nezapaženo.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Ubrzo je postala viralna, a na pažnju je i sama odgovorila duhovitom objavom: "Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City".
Ubrzo je postala viralna, a na pažnju je i sama odgovorila duhovitom objavom: "Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City".
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Sada će publika imati priliku upoznati je znatno bolje jer ova Osječanka sportsku tribinu privremeno mijenja za egzotičnu lokaciju.
Sada će publika imati priliku upoznati je znatno bolje jer ova Osječanka sportsku tribinu privremeno mijenja za egzotičnu lokaciju.
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Nova, peta sezona showa snima se na Kreti, a pred djevojkama je dvostruki izazov jer će se za njihovu naklonost boriti čak dva neženje: 26-godišnji rukometaš Karlo Godec i 29-godišnji model Petar Rašić. Lara u show, kako kaže, ulazi otvorenog srca s ciljem da pronađe partnera koji dijeli njezine interese, a čini se da joj samopouzdanja za osvajanje jednog od njih ne nedostaje.
Nova, peta sezona showa snima se na Kreti, a pred djevojkama je dvostruki izazov jer će se za njihovu naklonost boriti čak dva neženje: 26-godišnji rukometaš Karlo Godec i 29-godišnji model Petar Rašić. Lara u show, kako kaže, ulazi otvorenog srca s ciljem da pronađe partnera koji dijeli njezine interese, a čini se da joj samopouzdanja za osvajanje jednog od njih ne nedostaje.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Osim što je influencerica s desecima tisuća pratitelja, Lara je i strastvena sportašica. Šest godina trenirala je rukomet i četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Velike su joj ljubavi i automobili te druženja s ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji. Sebe opisuje kao izravnu i otvorenu osobu koja se ne boji biti svoja, a detalje iz ljubavnog života vješto čuva za sebe, izbjegavajući dramu.
Osim što je influencerica s desecima tisuća pratitelja, Lara je i strastvena sportašica. Šest godina trenirala je rukomet i četiri godine košarku, a plesom se bavi više od desetljeća. Velike su joj ljubavi i automobili te druženja s ljudima koji odgovaraju njezinoj energiji. Sebe opisuje kao izravnu i otvorenu osobu koja se ne boji biti svoja, a detalje iz ljubavnog života vješto čuva za sebe, izbjegavajući dramu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Lara točno zna što želi od partnera te je spremna graditi odnos temeljen na povjerenju i poštovanju. Njezin idealan muškarac je, kaže, atletski građen, iskren i komunikativan te netko tko je prihvaća upravo onakvom kakva jest.
Lara točno zna što želi od partnera te je spremna graditi odnos temeljen na povjerenju i poštovanju. Njezin idealan muškarac je, kaže, atletski građen, iskren i komunikativan te netko tko je prihvaća upravo onakvom kakva jest.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti, što za nju odražava pravi karakter. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, ali istovremeno spontani i iskreni.
Fizički preferira muškarce svoje dobi s lijepim osmijehom koji cijene obiteljske vrijednosti, što za nju odražava pravi karakter. Privlače je muškarci koji su sigurni u sebe, ali istovremeno spontani i iskreni.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
A u nastavku pogledajte još neke kandidatkinje iz nadolazeće sezone Gospodina Savršenog.
A u nastavku pogledajte još neke kandidatkinje iz nadolazeće sezone Gospodina Savršenog.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: RTL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/