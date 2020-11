Bivša kandidatkinja ŽNV postala TV voditeljica: 'Izgubila sam 45 kg, a zbog nove uloge možda još više smršavim'

Marijana Džolić, poznatija po nadimku Maca, jedna je od najupamćenijih kandidatkinja četvrte sezone "Života na vagi". Više od godinu dana prošlo je otkako je simpatična Zagrepčanka pred cijelom Hrvatskom objavila rat suvišnim kilogramima u RTL-ovu showu zahvaljujući kojem je sada dobila i prvi voditeljski angažman.

Novi izazov

Od ponedjeljka 9. studenog Marijana će preuzeti voditeljsku palicu nove emisije "Život iza vage" koja će se emitirati svakog dana od 20 sati. U njoj će ugostiti neke od kandidata prijašnjih sezona, nutricioniste, psihologe, a ulogu suvoditelja preuzet će treneri Edo Mehmedović i Maja Ćustić. - Sve vezano za emisiju meni je izazov jer je nešto potpuno novo za mene, ali tu sam da pomičem neke svoje granice. Mislim da mi je najveći izazov ipak onaj da se u konačnici gledateljima dopadne ono što će gledati. Ako do njih doprem, sve sam dobro napravila - govori nam Marijana i kroz smijeh dodaje kako joj je ovo prva voditeljska uloga, ali da se nada da neće biti i posljednja. Po prirodi je dosta neposredna pa joj je sasvim očekivano najveći strah da neće stići sve reći u zadanoj minutaži. Tijekom emisije pratit će se aktualni događaji pete sezone "Života na vagi" o kojima će Maca u studiju razgovarati sa svojim gostima koje još uvijek tajanstveno skriva. - Mislim da će vam se već prvi gosti svidjeti - ističe novopečena voditeljica kojoj će dodatan vjetar u leđa dati i treneri Edo i Maja.

Lijepe promjene

Maca nam je otkrila i kako izgleda njezin "Život iza vage" te koliko joj se promijenio nakon showa. - Moj život se znatno promijenio, naravno nabolje. Zdravije živim u svakom pogledu. Držim se i dalje zdravih navika, ali me količine zeznu jer ja toga mogu fino prožvakati - iskreno priznaje 44-godišnjakinja. U "Život na vagi" Maca je prošle sezone ušla sa 125,9 kilograma, a kući je nakon nekoliko ciklusa otišla 30 kilograma lakša. Nakon izlaska nastavila je marljivo primjenjivati navike stečene tijekom showa, a rezultatima ni danas nije sasvim zadovoljna. - Kada pitate pretilu osobu je li zadovoljna, uvijek će odgovor biti "ne" jer i dalje smatram da spadam u bucmaste žene. Zadovoljna sam što sam skinula čak 45 kg te to i dalje uspješno održavam! Nekad koja gore, nekad koja dolje, ali nisam zadovoljna što sama sebi nisam održala obećanje i skinula još bar 10-ak kilograma. Možda me ova nova uloga natjera da malo više stisnem - govori Džolić.

Svoje nasljednike u petoj sezoni, kaže, pomno prati, a svaki od kandidata favorit joj je na svoj način. - Na jednog se sažalim zbog tužnih priča iz prošlosti, drugog favoriziram zbog duhovitosti, trećeg jer je najdeblji itd. Teško mi je izdvojiti baš nekoga. Bitno da u konačnici shvate zbog čega su tu i da promijene svoje loše navike - ističe Maca koja je zahvaljujući "Životu na vagi" ostvarila i neka nova poznanstva koja njeguje i godinu dana nakon završetka showa. Prošli su trnovit put zajedno, nekada im je bilo zabavno, a često i vrlo teško, izazovno i naporno. No ni za čime ne žale. - Družimo se kada se uspijemo uloviti s obzirom na to da većina njih i ne živi u Zagrebu gdje i ja. Najbolji odnos je svakako onaj s pobjednikom Rokom i Sarom, no tu je i moja Ana, Lidač, Danči...ma svi su oni top! - zaključuje Maca.