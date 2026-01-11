FOTO Sjećate li se prezgodne Leile iz 'Larinog izbora'? Evo kako danas izgleda

Jana Milić Ilić je jedna od istaknutih glumica iz susjedne nam države, čije je lice mnogima ostalo u nezaboravnom sjećanju zahvaljujući svojoj ulozi u kultnoj hrvatskoj telenoveli Larin izbor. No, njezina karijera daleko je bogatija i šira od jedne uloge. Rođena 31. prosinca 1981. godine u Kruševcu, u Srbiji, a Jana je od mladih dana osjećala sklonost prema umjetnosti. Nakon završetka srednje škole, odlučila je slijediti svoju strast prema glumi te je diplomirala na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 2003. godine, gdje je bila studentica u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Još od početka svoje karijere, Jana je dokazala svoju svestranost, nastupajući u kazalištu, televizijskim serijama i filmovima.

Njezin talent i predanost brzo su joj donijeli reputaciju pouzdane i dojmljive profesionalke. Međutim, prava prekretnica u njezinoj karijeri dolazi s ulogom Leile Bilić u hit-seriji Larin izbor, koja je s velikim uspjehom emitirana na Novoj TV od 2011. do 2013. godine. Leila, tajanstvena i neodoljiva Jemenka s teškom životnom pričom, osvojila je srca gledatelja zahvaljujući intenzivnim ljubavnim i dramatičnim zapletima koji su obilježili seriju. Ova uloga nije samo značajno povećala Janinu prepoznatljivost u regiji, nego joj je otvorila vrata za mnoge druge značajne televizijske i filmske projekte.

Nakon završetka snimanja Larinog izbora, Jana nije stala s radom. Nastavila je širiti svoj opus kroz brojne uspješne projekte, poput serija "Istine i laži", "Kolo sreće", "Od jutra do sutra", te filmova "Jugoslovenka", "4 Roses", "Fuck Off I Love You" i mnogih drugih. Njezina karijera i dalje raste, a ona aktivno radi na novim projektima, uključujući one koji su najavljeni za iduću godinu, čime potvrđuje svoju prisutnost na regionalnoj glumačkoj sceni.

Jana je u braku s filmskim producentom Miodragom (Mišom) Ilićem od 2011. godine, a zajedno imaju sina. Obitelj joj je uvijek bila ključna potpora, a Jana ne skriva da je njezin uži krug obitelji najveći oslonac u zahtjevnoj glumačkoj karijeri. Iako je njezin profesionalni život znao voditi između Beograda i Zagreba zbog snimanja, danas živi u Beogradu, gdje uspješno balansira između obiteljskog života i rada na novim izazovima i ulogama.