Propast obiteljske firme poznate glumice i pjevačice: Prihodi su nam pali za 90 posto, a računi i dalje stižu

Ekonomske posljedice pandemije koronavirusom osjetili su mnogi poduzetnici, ali i umjetnici. Jedna od njih je i glumica i pjevačica Sementa Rajhard. Ona, naime, radi u obiteljskom lunaparku za koji kaže kako ove godine nije odradio ni jedan event. Ništa!

Mjesto na kojemu je odrasla i uz koje je vežu neke od najljepših uspomena u životu i koje je prehranjivalo njezinu obitelji, izgleda sablasno prazno. Jednako su poražavajuće i poslovne knjige jer obitelj bilježi pad prihoda od čak 90 posto.

Očajna je jer je riječ o poslu od kojeg godinama živi cijela njezina obitelj, a radnike koji s njima rade također tretiraju kao da su članovi obitelji. Dakako, računi im stižu na naplatu, a oni ne znaju odakle namaknuti sredstva za njihovo plaćanje. Svaki im je dan posebna borba, nisu dobili nikakve poticaje ili financijsku pomoć jer, veli, za njih ne postoji odgovarajuća mjera. Tuga zbog kraha obiteljskog posla pomutila je i sreću i uživanje u djevojčici Stelli koju je na svijet donijela u travnju. Nadali su se, bare, da će im Advent značiti neki posao, ali kada je i to otkazano, shvatili su da je gotovo. Veselje zbog dolaska prosinca kratko je trajalo, a Sementa se o svemu oglasila i na Instagramu. Posto donosimo u cijelosti: