Tarik Filipović u ovoj objavi nije skrivao emocije: Ovaj mladić je ispunio sve ono što dušom i srcem nazivamo

Ljubav... riječ koju su mnogi opjevali ali je nisu definirali… riječ koja veže i spaja… još kada je ta ista ljubav u dimenziji koju osjećam zadnjih 17 godina otkada je ovaj mladić ispunio sve ono što dušom i srcem nazivamo… onda se i ne trudiš definirati… uživaš u svakom trenu… sretan rođendan sine… da te volim to dobro znaš - ovim riječima je glumac i voditelj Tarik Filipović čestitao 17. rođendan svom sinu Armanu i objavio je na Instagramu njihovu zajedničku fotografiju. U jednom podcastu glumac se prijetio i kako je bio prisutan na porodu svog sina Armana i prisjetio se tih emotivnih trenutaka za njega i njegovu suprugu Lejlu. - Snimao sam porod estetski, sa strane pa maksimum koji se vidi su glava i vrhovi koljena, čak sam i asistirao jednom rukom. Naša babica Blaženka je govorila: Ti ćeš pasti u nesvijest, 100 posto. A ja s kamerom, prije toga sam zabavljao druge žene po boksovima, tako da je bio show. U tom trenutku kad je moj Arman došao na svijet dali su mi škare pa sam pupčanu vrpcu prerezao. Sve ima lijepo zabilježeno. I onda united colors of Benetton, Lejla žuta, ja crven, on ljubičast…- ispričao je Filipović i dodao da nije pao u nesvijest.

Tarik i njegova supruga Lejla vjenčali su se na Staru godinu 2007., a Lejla iz prethodnog braka ima starijeg sina koji se zove Dino.

- Dino studira i živi studentskim životom, a Arman je u srednjoj školi i igra nogomet u NK Rudeš, što mu je i dalje broj jedan. Sami će pronaći svoj put, mi smo tu za usmjeravanje, savjet, podršku. Nisu ni meni moji roditelji određivali kojim ću smjerom i mislim da je to ispravan pristup. Kao roditelji smo iznimno ponosni na njihove ljudske i moralne kvalitete - ispričao je nedavno Tarik u jednom intervju. Obitelj je glumcu uvijek na prvom mjestu i dok je u Španjolskoj snimao film "42 sekunde" jako mu je nedostajala obitelj.

- Jako mi je teško pala razdvojenost od obitelji jer nikada nismo ovoliko dugo bili razdvojeni. U pomoć nam je pritekla punica, koja je bila s obitelji pa smo to nekako prebrodili. Već me počela boljeti ta razdvojenost: odeš i u restoran i u grad, na utakmicu, izložbu, ali pred kraj snimanja više te ništa ne veseli. Nekih deset dana je maksimum koji mogu podnijeti bez boli. Ovako sam se osjećao kao da sam bio u vojsci, a supruga je obećala da će me čekati (smijeh). Sreća da nisam pomorac. - ispričao nam je u intervju Tarik.