Tamara Loos: Jako sam samokritična. Ali učim se oprostiti si i samo ići dalje

Otkako je napravila svoje prve televizijske korake u emisiji "Briljanteen", nije bilo sumnje kako se Tamara Loos odlično i opušteno snalazi ispred televizijskih kamera, a njezina profesionalnost, ugodan glas i opuštenost kasnije su kupili i radijsku publiku kojoj se svakog radnog dana u ranom jutarnjem terminu obraća u eteru Top radija. Svoj televizijski put započela je kao tinejdžerica i, iako je završila Ekonomski fakultet u Zagrebu, koji je, kako u šali kaže, upisala jer joj je bio blizu doma, nikada nije radila u struci, ljubav prema televiziji je prevagnula. Uvijek se trudila i radila na sebi pri svakom angažmanu, kako na televiziji tako i na radiju, i plodovi tog rada i truda vide se i u showu Nova TV "Ples sa zvijezdama" gdje se u trećoj sezoni pridružila Igoru Mešinu kao voditeljica. S kolegom Mešinom se odlično slaže, baš kao i sa stilistom Markom Grubnićem koji stoji iza genijalnih glam kreacija u kojima gledamo Tamaru svake nedjelje. Uz radni tjedan na Top radiju i voditeljskom angažmanu u "Plesu sa zvijezdama", nema puno slobodnog vremena, a ti dragocjeni momenti uvijek su posvećeni kćerima Veri i Anji te suprugu Matiji. Otkrila nam je i kako njezina osmogodišnjakinja i četverogodišnjakinja percipiraju njezin posao, kakve afinitete imaju. Pričali smo i o tome je li se s godinama navikla na ustajanje zorom jer njezina smjena na radiju starta u šest ujutro, a pitali smo je i bi li se odvažila naći u natjecateljskoj ulozi u "Plesu", koliko joj je važan feedback gledatelja i slušatelja i čemu se voli posvetiti u slobodno vrijeme.

Kako vam je legao voditeljski angažman u showu "Ples sa zvijezdama", sada kad je već sedam emisija iz vas, kakvi su dojmovi i kako ste kliknuli s Igorom Mešinom?

Stvarno sam sretna i zahvalna na tom angažmanu, entuzijazam me nije napustio i svakoj se emisiji veselim kao da je prva. Sve mi je lijepo i sve me zabavlja, pa tako i rad s Mešinom za kojeg mislim da je odličan voditelj. Osim toga je i jako duhovit, što mi probe i rad s njim dodatno uljepšava.

"Ples sa zvijezdama" razlikuje se dosta od televizijskih formata koje ste dosad radili, što vam je bio najveći strah i izazov kada ste prihvatili ovaj angažman?

Sve. I ništa. Mislim da me više bilo strah druge emisije, nego prve. Nekako sam se u prvoj tješila mišlju da nikad nisam radila na tako velikom projektu kao voditeljica pa da onda ni očekivanja ne mogu biti velika. A onda je došla iduća. S njom su došla i očekivanja, moja vlastita, a vjerujte mi da su ta najgora. Bar u mom slučaju jesu. Vrlo sam samokritična. Ali učim se oprostiti si stvari koje ja vidim kao greške i samo ići dalje.

U "Plesu" ste u glam izdanju i outfite vam bira stilist Marko Grubnić, jeste li odmah pronašli zajednički jezik i koje vam je izdanje zasad najdraže?

Marko je jedan od najvećih profesionalaca s kojima sam ikad radila. Budući da imamo isti cilj, a taj je da ovaj show bude najbolji mogući, vrlo smo brzo našli zajednički jezik. Ništa ne forsira, najbitnije mu je da se dobro osjećam u onom što nosim i uvijek me pita je li sve ok. Nekad čak i nekoliko puta za vrijeme emisije. Uz njegovu smirenu energiju, uvijek ću mu biti zahvalna i na par savjeta koje mi je udijelio na samom početku.

Na Top radiju vaša smjena je ona jutarnja, od 6 do 9 sati, jeste li jutarnji tip ili ste se s godinama privikli na ta buđenja i kako vam dan izgleda sada kada je u raspored ušao i "Ples sa zvijezdama"?

U načelu jesam jutarnji tip, ali ne baš tako ranojutarnji. Ustajem u četiri i moram priznati da mi s godinama postaje sve teže, a ne lakše. Kad sam bila u kasnim dvadesetim, mogla sam bez problema kombinirati takvo ustajanje s izlascima, nespavanjem, bilo je dana kad bih odrijemala sat, dva i bez problema odradila šihtu. Danas imam vojničku disciplinu. Čak ni vikendom ne idem u krevet iza 23 sata. Iznimka je sad nedjelja kad zbog "Plesa" liježem oko dva. Srećom, na radiju su mi dali slobodan ponedjeljak.

Percipiraju li vaše kćeri Vera i Anja da je mama poznato lice s televizije i gledaju li vas na ekranu i slušaju li vaše radijske emisije?

Kao što drugi osmogodišnjaci i četverogodišnjaci znaju što roditelji rade, tako znaju i one. Ništa posebno. Ne radimo od toga temu.

Kakve afinitete Vera i Anja zasad imaju, slutite li da bi mogle krenuti vašim stopama?

Vera ide na slikanje i stalno nešto crtkara. Neko vrijeme je bila zaluđena stripovima, izrađivala ih je na dnevnoj bazi. Anja ide na plivanje i u slobodno vrijeme ne ispušta stariju sestru iz vida. One su kao prst i nokat. Ne razmišljam o tome što će odabrati kao zanimanje kasnije u životu. Niti imam ikakvih želja i očekivanja u tom smislu.

Kada ste kao tinejdžerica počeli voditi "Briljanteen", jeste li mislili kako je to samo jedna faza ili ste od prvog dana pred kamerama znali da je to vaš poziv i kako je uopće došlo do tog angažmana?

Za nekog tko je priličan control freak u svakodnevnom životu, nekim čudom, kad je posao u pitanju, nikad nisam ništa planirala niti trčala za angažmanima. To ne znači da se nisam trudila ili radila na sebi. Itekako jesam. Tu i tamo bi to netko prepoznao pa sam danas tu gdje jesam. Volim svoj posao, jako mi je važan i mislim da ga odrađujem predano i profesionalno.

A kako se rodila ljubav prema radiju i što volite u radijskom, a što u televizijskom poslu?

U to vrijeme sam sa Zlatom Mück radila backstage Dore u Opatiji pa su nas uočili šefovi s radija. I evo me tamo 15 godina poslije. Mjesto gdje sam odrasla i gdje sam naučila puno toga, o sebi, o radu, o drugim ljudima. I nikad mi neće prestati biti izazov. Jednako kao što će me rad na televiziji uvijek golicati. Zaželjela sam se telke, prošle su skoro dvije godine otkad sam završila s emisijom "Poprock". Privlačna mi je, uvijek mislim da mogu bolje, igram se, probavam, eksperimentiram, učim. I to je zapravo ono što volim.

Završili ste ekonomiju, što nije tako srodno i blisko vašim televizijskim i radijskim angažmanima, jeste li ikada razmišljali o poslu u struci i zašto ste odustali od veterine?

Sa 18 sam definitivno bila premlada i nezrela za donošenje odluke o tome čime ću se baviti cijeli život. Sjećam se da je moj profesor hrvatskog silno želio da idem na glumu. A meni je ovaj faks bio blizu doma pa je taj kriterij prevagnuo hahaha. Nije mi žao što sam završila ekonomiju jer su mi studentski dani ostali u lijepom sjećanju, ali danas bih izabrala drugačije. Vjerojatno jezike.

Pjevati znate, to smo se uvjerili kada ste se natjecali u showu "Zvijezde pjevaju", a kako stojite s plesom, biste li se odvažili poput natjecatelja ove sezone upustiti u tu avanturu?

Kad gledam naše zvijezde i mentore, ja im se divim. Njihovom trudu, volji i posvećenosti. Također, primjećujem da su se svi natjecatelji zaljubili u ples i da žele ostati što dulje u emisiji. Intrigira me to, ali ipak i dalje nisam sigurna da je to za mene.

Koliko vam je važan glas gledatelja i slušatelja vezano za vaš posao, obazirete li se na negativne komentare ili ste s godinama oguglali na njih?

To vam je kao svaki drugi posao. Osim što vas i vaš rad ne komentiraju samo vaši kolege, i to često vama iza leđa, nego je svatko pozvan dati kritiku. Bilo pozitivnu, bilo negativnu. E sad, tu je problem. Nikog od tih ljudi ne poznaješ. Kome da vjeruješ? Čije kritike uzeti u obzir, a čije ne? Ima sretnika koji ih filtriraju po sadržaju pa se odlučuju samo za dobre. A ima i onih koji sjede doma i plaču jer vjeruju samo lošima. Odabir ovisi o slici koju imaju sami o sebi. Osobno, ne pratim komentare. Slušam svoje poslodavce. I nekoliko drugih ljudi do čijeg mišljenja mi je stalo.

Imate li vremena uz posao i ostale obaveze pogledati nešto na TV-u ili to slobodno vrijeme radije provedete u prirodi ili možda radije na nekom tretmanu...?

Uglavnom vjerujem onoj da gdje ima volje, ima i načina. Ipak, otkad imam djecu sve su mi te stvari postale luksuz. Ali zato ih samo još više cijenim i uživam u njima. Film ili serija vikendom, knjiga, indijski restoran (to mi je trenutno gastronomski vrhunac), kava i šetnja Maksimirom.

