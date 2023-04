Znate li tko je ovo? Bio je zvijezda realityja, a onda se potpuno promijenio i okrenuo vjeri

Bivša reality zvijezda, Rafael Dropulić svjedočio je na 4. konferenciji katoličkih muškaraca ''Budi muškarac.'' Njegovo svjedočanstvo najavljeno je pod nazivom 'Izgubi da dobiješ'. Rafo se okrenuo vjeri nakon pobjede u showu Story SuperNova

Nedavno je u emisiji 'More milosrđa' Rafael Dropulić govorio detaljno i otvoreno o svojoj prošlosti, traganju za Bogom i duhovnosti. Omiljeno televizijsko lice, Rafo, danas je voditelj emisije 'Blagoslovljen tek' na Laudato TV-u, obiteljski čovjek i otac, zaposlen u zagrebačkom Gradskom uredu. Posljednji glazbeni nastup imao je na povijesnom koncertu 'Progledaj srcem' održanom 2022. g. na prepunom Maksimiru.

U razgovoru s urednikom Danielom Vorihom, Rafo se prisjetio svoga djetinjstva i vjere koju je stekao u obitelji. ''Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, primio sam sakramente, međutim to je ta tradicionalna vjera. Ako pričamo o upoznavanju Isusa u smislu upoznavanja živoga Boga to je priča mog traganja za Isusom, za istinom koja je trajala nekoliko godina. Kod mene nije bilo obraćenje preko noći, već je to bio dug proces, jedno vrlo snažno iskustvo. Od tada pa do dana danas Isus je moj Bog i moje je da ispunjavam njegovu volju koliko god mogu. Ali ne bih htio ni da se zanemari taj dio tradicionalnog odgoja jer je to jedan temelj kojeg ne treba zanemariti niti podcjenjivati jer kad mi je bilo u životu najteže, kad sam 'poljubio dno', znao sam gdje ću Boga tražiti. Da nije bilo takvog odgoja, tko zna gdje bih tražio Boga. I ovako sam ga tražio na raznim mjestima, ali ta klica je uvijek ostala usađena u srcu, duši i duhu i kada dođu teški trenutci u životu to te vodi. ''

Veću krizu duhovnosti Rafael je osjetio u mladenačkoj dobi. ''Moje traganje za Bogom počelo je kada sam imao 17 godina. Karakterno sam bio dosta povučen, emotivan i mogu reći, bez lažne skromnosti, dobro i poslušno dijete. Nažalost vrlo rano sam otkrio mladenački život, prvu djevojku sam imao već s 13 godina i rano sam počeo izlaziti. I za te godine sam se dosta napatio jer u to vrijeme sam još bio dijete, ali nije mi život tako izgledao. U osmom razredu osnovne škole sam primio sakrament Svete potvrde i od tada više nisam išao na misu.''. Tada je i dublje počeo istraživati religije. ''Jedan poznanik iz mojih rodnih Ploča mi je dao knjigu koja nije imala veze s kršćanstvom, ali mi je otvorila oči da postoji duhovno koje ja dotad nisam razumio i tu sam shvatio da nešto postoji i odlučio krenuti istraživati kakva je to 'viša sila' koja je sve stvorila. A zanimljivo je kako sam se već tada i molio, ali više kroz razgovor sam Bogu govorio ''molim te pokaži mi koja je vjera prava i koji je put pravi, vodi me.''' Ali uživao sam u tom putu traganja za Bogom i za istinom.''

Nakon traganja i lutanja, Rafael Dropulić je puninu duhovnosti i života pronašao u katoličkoj vjeri. ''Na svim mjestima na kojima sam tragao, nigdje nisam osjetio puninu, uvijek mi je nešto nedostajalo. I moj tadašnji cimer je imao brojne knjige o katoličkoj vjeri i mene je to sve više počelo zanimati, otišao sam s njim i na Misu i upravo zahvaljujući njemu, meni je polako istina dolazila na svoje i u jednom trenutku samo mi je sjelo, 'Isus – to je to!'.''

Prisjetio se vremena iz kojega ga se mnogi i danas sjećaju, kao simpatičnog i nasmijanog mladog glazbenika s TV ekrana, a on je tada proživljavao tešku unutarnju borbu.

''Zatim sam pobijedio u reality showu 'Story Supernova', postao sam uzor mnogima i tada sam počeo moliti Boga da me popravi, da ti mladi bar nešto dobro od mene pokupe. I na tom vrhuncu popularnosti misao mi je bila da ja dugujem Bogu tu slavu koju sam doživio. U trenutku kada sam proglašen pobjednikom, nisam osjećao euforiju, već sam se u punoj svjesnosti molio Bogu: ''Bože, smiluj mi se, znam da ovo ne zaslužujem, popravi me, učini me boljim čovjekom''. Nekoliko mjeseci nakon toga na internetu sam pronašao seminar posta, molitve i šutnje u Međugorju i to me u sekundi oduševilo i pomislio sam si ''pa gdje si dosad!''. I u tih sedam dana u Međugorju sam ja doživio svoje pravo obraćenje i tu sam napravio životnu ispovijed. Doživio sam olakšanje i živoga Boga u punini.'' – iskren je Rafael Dropulić.

