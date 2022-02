Svi pričaju o ovom filmu! Varalica s Tindera uspio je izvući 10 milijuna dolara od žena iz cijelog svijeta

Domaći mediji ovih su dana donijeli priču o tko zna kojem po redu slučaju u kojem je čovjeka kontaktirala časnica američke vojske i nakon što su mjesecima bili u online emotivnoj vezi rekla mu je kako dolazi kod njega i donosi nasljedstvo, ali joj treba novac za dostavu. Naravno, to je samo jedna od varijacija na temu "kako izmusti novac od lakovjernih", no sve i su oni "male mace" prema stanovitom Izraelcu Shimonu Hayutu, koji je tijekom nekoliko godina od raznih žena diljem svijeta uspio izvući čak 10 milijuna dolara. Hayut je i glavni negativac true crime dokumentarca "Varalica s Tindera" ("The Tinder Swindler") koji je već danima najgledaniji Netflixov film u Hrvatskoj, ali i u većini drugih zemalja.

Cecilie Fjellhøy mlada je žena koja je u siječnju 2018. na Tinderu upoznala čovjeka koji joj se predstavio kao Simon Leviev. Odmah na prvom dejtu odveo ju je privatnim zrakoplovom iz Londona u Bugarsku. Cecilie ga je potražila na internetu i pronašla kako je Simon sin "kralja dijamanata" Leva Levieva, poznatog rusko-izraelskog oligarha. Cecilie se zaljubila do ušiju u Simona koji ju je obasipao skupim poklonima sve dok nakon nekoliko mjeseci nije krenuo s dramatičnim porukama u kojima je pisao i govorio kako mu je život u opasnosti jer ga neprijatelji žele uništiti. Slao joj je fotografije ranjenog tjelohranitelja i govorio kako više ne smije koristiti svoje kartice jer mu tako mogu ući u trag. Cecilie je otvorila nove kartice na svoje ime, jer naravno da će pomoći ljubavi svog života. Simon je tako trošio njene kartice, a zatim i nekoliko kredita koje je podigla, te joj je na kraju uzeo čak 200 tisuća dolara. Tek tada je Cecilie shvatila kako ju je Simon nasamario, te da nije jedina. Simon je u stvari doktorirao Ponzijevu shemu, te koristio novac od jedne žrtve kako bi impresionirao drugu. Svaku od njih mjesecima bi vodio na skupe izlaske, egotične izlete, a onda im još i prodao priču kako želi s njima zasnovati obitelj. A onda bi svakoj slao uvijek iste slike ranjenog tjelohranitelja, i tada bi krenuo izvlačiti novac. U filmu pratimo upoznajemo još dvije žene - Pernillu Sjöholm i Ayleen Charlotte, koje su uz Cecilie postale njegove najveće žrtve.

Rođen kao Shimon Hayut u Bnei Braku, gradu istočno od Tel Aviva, Simon Leviev je promijenio ime, ali zapravo nije imao nikakve veze s izraelskom obitelji dijamantnih tajkuna. Prvotno je pobjegao iz Izraela 2011. kako bi izbjegao suđenje za zločine povezane s prijevarom koje je počinio u svojim ranim 20-ima, i uputio se u Finsku, gdje je počeo voditi shemu koja je sada prikazana u Netflixovom novom dokumentarcu.

Godine 2015. je odležao dvije godine u finskom zatvoru nakon što je prevario tri žene, a nakon puštanja 2017. vratio se u Izrael. Prije nego što je mogao biti uhićen, ponovno je pobjegao i vratio se u Europu, gdje se "The Tinder Swindler" nastavlja s Cecilieinom pričom. Simon je pao nakon pto su djevojke izašle s pričom u najtiražnijim norveškim novinama VG. Uhićen je u Grčkoj jer je lažirao putovnicu. U prosincu 2019. godine u Izraelu je osuđen za krađu, prijevaru i krivotvorenje dokumenata i osuđen na 15 mjeseci zatvora. Izašao je nakon pet mjeseci zbog dobrog vladanja i nastavio s luksuznim životom. Ima i novu djevojku Kate Konlin, s kojom je sve do prije dva dana objavljivao fotografije na Instagramu, a onda mu je izgleda netko hakirao račun. Što se dogodilo s tri djevojke iz filma? Još uvijek otplaćuju dugove, a nedavno su pokrenule i gofundme kampanju, s ciljem da skupe 600 tisuća funti (5,35 milijuna kuna). Dosad su u samo nekoliko dana skupile više od 33 tisuća funti i brojne podrške ljudi iz cijelog svijeta.

VIDEO: Pogledajte tko je nominiran u kategoriji radijska osoba godine