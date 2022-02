Poslušajte sve pjesme s ovogodišnje Dore, evo tko su najveći favoriti

Hrvatska će 19. veljače na Dori u Opatiji izabrati pjesmu koja će nas ove godine predstavljati na Eurosongu u Torinu, a danas smo na Drugom programu Hrvatskog radija mogli premijerno čuti svih 14 pjesama koje će se natjecati u Opatiji. Slušajući pjesme na Eurosongu prijašnjih godina dojma smo kako se u finale može ući jedino ako se ponudi nešto zanimljivo i drukčije, a ne generička pop dance pjesma, kakvu zadnjih godina Šveđani štancaju na dnevnoj bazi. Nažalost, i ove godine većina je pjesama na Dori takva, a samo nekoliko njih izlazi iz kolopleta sličnih ritmova.

U takvom odnosu snaga kao prvi favorit ističe se Osječanka Mia Dimšić s pjesmom "Guilty Pleasure" za koju je napisala glazbu i tekst zajedno sa svojim vjernim suradnicima Vjekoslavom Dimterom i Damirom Bačićem, a autor obrade skladbe je Ante Gelo. "Guilty Pleasure" je u stvari power pop na tragu Taylor Swift. Bit će zanimljivo vidjeti kakav će Mia imati nastup, no dojma smo kako bismo s ovom pjesmom imali šanse za finale Eurosonga.

Druga pjesma koja je interesantna je Elis Lovrić i "No War". Elis je nagrađena kantautorica, a u ovoj pjesmi je mudro ubacila istarske motive u modernu pop produkciju. Kada se sjetimo da su lani Ukrajinci bili pravi hit s tradicionalnom glazbom, možda bi i Elis bila dobar pokušaj?

U borbi sa švedskim producentima koji potpisuju tri pjesme na ovogodišnjoj Dori pobijedio je Vlaho Arbulić, koji je napisao pjesme "Moli za nas" za Marka Bošnjaka i "Voli me do neba", koju pjeva Tia Miljanović. Osim što su među rijetkima koji pjevaju na hrvatskom, Marko i Tia imaju odlične glasove, a njihove pjesme nisu švedska konfekcija.

Mia Negovetić ove se godine odlučila za baladu, pa je čak ubacila i malo hrvatskog, a pjesma joj zvuči kao pokušaj da se imitira nešto iz crtića "Frozen". Ne sumnjamo kako će Mia i ove godine biti u prvih pet, a može li konačno pobijediti ovisi o njenom nastupu. No, dojma smo da je ovo dosad najbolja od njenih pjesama s Dore.

Valja izdvojiti i dvije pjevačice s najboljim glasovnim mogućnostima - Tinu Vukov i Bernardu Bruno. Tina se vratila na Doru nakon punih 16 godina, a balada "Hideout" još jednom je u prvi plan izvukla njen vokal, no čini nam se da to nije dovoljno za uspjeh.

Bernarda Bruno nas je i dosad fascinirala, a "Here For Love" mogla bi biti radijski hit, no ništa više od toga. Europske top-liste pune su takvih pjesama.

Isti švedski autori potpisuju i pjesmu "In The Darkness" koju pjeva ToMa. Radi se o laganijoj pjesmi, na tragu eurovizijske pobjednice "Arcade" Duncana Lawrencea. Ima pamtljivi refren i to je sve.

Ella Orešković ima sličnu pjesmu kao i lani, a ove je godine možda i za nijansu bolja. "If You Walk Away" mogla bi dobro proći i na europskim top-listama, no teško da će slaviti na Dori.

Talentirani Eric Vidović sam je napisao svoju pjesmu "I Found You", također moderne pop produkcije, no ponovno nije napravio iskorak koji bi nas ostavio bez teksta.

Jessa s "My Next Mistake" podsjeća na britanske ženske pop bendove s početka tisućljeća, ili ako vam je draže, na neku pjesmu od Kylie Minogue, no ni ona nije ostavila neki hitoidni dojam.

Diva glazbene scene Zdenka Kovačiček isporučila je "Stay On The Bright Side", klasičnu bluesersku pjesmu u svom stilu, no zaista ne znamo treba li joj ova borba s mladim snagama.

Mila Elegović s pjesmom "Ljubav" i Roko Vušković s "Malo kasnije" vrlo vjerojatno će se naći na samom dnu ovogodišnje Dore. To su eventualno pjesme za Zagrebački festival, ali ne za Doru.