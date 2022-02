Naš glumac nakon nezgode završio u zavojima, u bolnicu ga odveo HGSS

Glumac Marko Cindrić (37) na svom je Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj se vidi kako mu je ruka povezana zavojima, a u opisu je otkrio što se dogodilo.

-Cindra Immobile. Hvala mojoj ženi i šogorici što su me skupili s leda. Hvala @gss_hrvatska @hgsszagreb što su me brzo skrpali i na gospodski način upakirali za bolnicu Hvala Pinekovom djedu i baki na brizi i prijevozu do Traume te predivnom i koncentriranom radu ljudi u Traumi u Draškovićevoj. MoSa BavLju. Hvala Bogu nisam ništa slomio ali da sam se dobro sp*** jesam- napisao je glumac, a brojni pratitelji zaželjeli su mu brz oporavak.

"Ajooj", "Brz oporavak", "Drži se", "Uh, brz opravak ti želim", pisali su mu pratitelji, a javila se i Hrvatska Gorska Služba Spašavanja.

-Sretno s oporavkom i povratkom u brda- napisali su, a Marko im je poručio da su 'najjači'.

Gledatelji Marka imaju prilike gledati u hvaljenoj HRT-ovoj seriji 'Nestali'. Joško Lokas, autor i scenarist serije i Marko koji igra Gradskog bili su gosti u studiju Večernjeg lista te su otkrili detalje o snimanju druge sezone nakon prikazivanja prve epizode u ponedjeljak.

Marko je u prvoj epizodi imao težak zadatak. Osim zahtjevnih akcijskih scena, gotovo cijelu prvu epizodu na ramenima je nosio kolegu Filipa Križana budući da je njegov lik Nervoze ranjen na kraju prve sezone.

-Nije jednostavno bilo ponavljati i nositi čovjeka po tom kamenjaru. S druge strane, obožavam Križana, imamo odličnu komunikaciju i nije mi bilo toliko teško - ispričao je Cindrić koji je dva mjeseca prije snimanja prebolio koronu pa se bojao hoće li izdržati naporna snimanja.

