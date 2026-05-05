Sve upućuje na zločin, ali tijela nema: Slučaj Martine Horvat misterij je i nakon 16 godina

'Gdje je Martina Horvat?' - nova epizoda dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže u petak od 21.15 sati na RTL. Andrija Jarak i Dario Todorović donose priču o nestanku mlade Martine Horvat, koja je sa svoje adrese nestala prije više od 16 godina. 'Dosje Jarak' u novoj epizodi donosi iznimno potresnu i emotivnu priču obitelji Horvat - nestaloj Martini Horvat i njezinom ocu, vukovarskom heroju Palu Horvatu. Godinama nakon što se njezinom ocu 1991. godine u ratu pogođenom Vukovaru gubi svaki trag, mlada Martina Horvat nestaje sa svoje adrese na zagrebačkom Laništu. Do danas nije pronađena. Nedugo nakon što je epizoda o Martini i Palu Horvatu emitirana na platformi Voyo, do obitelji je stigla vijest koju su dugo čekali. U masovnoj grobnici u blizini Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci hrvatskih branitelja, a među njima i Pala Horvata. "Sva se tuga nastanila u njihova srca. Dijelom su se smirili u trenutku kada je pronađen suprug i otac, da barem on dobije smiraj duše i da mu se ima gdje zapaliti svijeća. Srce gospođe majke još uvijek traga za Martinom i neće se smiriti sigurno dok ne sazna gdje joj je kći. Zahvalni smo što su imali snage i pristali sudjelovati u emisiji", komentirao je Andrija Jarak.

Obitelj Martine Horvat, njezini brat i majka, posvetili su život tome da je pronađu. Što se dogodilo te hladne ožujske noći 2010. godine na zagrebačkom Laništu - nikad nije do kraja razjašnjeno. "Nesretna priča ove djevojke ima sve elemente koji su ključni 'Dosjeu' - misteriozni nestanak, nerazjašnjeni motivi i ogromna nepravda prema mladom životu i cijeloj obitelji. Kad u trbuhu osjetim snažan osjećaj da to treba raditi, veća motivacija mi ne treba. Priča je teška i tužna jer je žrtva mlada djevojka prekrasnog osmijeha i glasnog smijeha. I nakon 16 godina od nestanka s adrese na Laništu brojne su nepoznanice, a tajne se očitu kriju u stanu na Laništu 13. Ona se još uvijek vodi kao nestala u službenoj evidenciji nestalih osoba", priča Andrija Jarak o slučaju Marine Horvat.

"Priča o nestanku Martine Horvat bolna je, potresna i jako emotivna. Studirala je, šivala, radila, bavila se manekenstvom, sve da se uspije probiti nakon što ju je prognanički put od rodnog Vukovara preko Križevaca doveo do Zagreba. Sve upućuje na to da je brutalno ubijena, a njezino tijelo nikad nije pronađeno i teorije oko toga što se moglo dogoditi iznimno su jezive. U epizodi govore njezina majka Ana i brat Boris i riječ je o stvarno emotivno snažnoj priči. Uz obitelj, govori i šef krim policije čiji je odjel radio na tom slučaju, kao i Martinine prijateljice. Jedna od njih pitala je pitanje koje stvarno stoji - kako uopće netko u današnje vrijeme može samo nestati?", najavljuje Dario Todorović novu epizodu 'Dosjea Jarak'.

U epizodi koja prati slučaj Martine Horvat detaljno Jarak i Todorović donose pregled svega onoga što je radila posljednjeg dana kada je viđena živa. Policija je, dodaje ovaj prekaljeni televizijski autor, otpočetka sumnjala da Martinin dečko Saša Leskovčanin ima veze s njezinim nestankom. "Njihova je veza, vidjet će se u emisiji, bila turbulentna, tako da nije bez temelja takav zaključak, ali sve tajne tog 13. ožujka 2010. sa sobom je Leskovčanin odnio u grob. Ako naša emisija pomakne rasvjetljavanje ove priče, bit ćemo zadovoljni", zaključuje Jarak. Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite od 21.15 sati na RTL-u.