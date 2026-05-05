Neda Ukraden najavila je tužbe protiv kolega, a jedna pjevačica joj je žestoko uzvratila

Prije godinu dana pjevačica Neda Ukraden osvrnula se na temu cover pjesama i trenda da njezini kolege na svojim nastupima izvode pjesme drugih izvođača, pa tako i njezine. Tada je rekla kako je vrijeme da se tome stane na kraj i spominjala je i tužbe. "To je najgrublja intelektualna krađa. Ako sam ja platila, otpjevala, živa i zdrava, onda je nedopustivo da netko uđe u studio i prepjeva pjesmu živog izvođača. Time se trebaju pozabaviti ljudi koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. To je i za privatnu tužbu," poručila je pjevačica prošle godine u razgovoru za Hype TV. Usporedila je situaciju s međunarodnom glazbenom scenom, pitajući se kako bi javnost reagirala da, primjerice, Madonna odluči snimiti hitove Lady Gage bez njezinog pristanka. "Smije li se to? Ja sam čula tri, četiri prepjevavanja svojih pjesama, a nijedna od tih pjevačica nije me kontaktirala. Ako ih ja budem kontaktirala, to će biti preko odvjetnika," odlučna je Ukraden.

Mlada pjevačica Tea Bilanović javno se usprotivila stavu Nede, iznijevši drukčije mišljenje o pravima na glazbu.Tea tvrdi da pravo na pjesme imaju isključivo autori, a ne izvođači, te smatra da najavljene tužbe nisu u potpunosti opravdane. Prema njezinim riječima, pjevači uglavnom nemaju ekskluzivna autorska prava, pa samim time ne odlučuju o korištenju pjesama koje izvode. Ipak, ističe kako donekle razumije njihovu poziciju jer izvođači ulažu u produkciju i promociju, a dogodi se da netko drugi obradi pjesmu i stekne popularnost, prenosi Blic. S druge strane, naglašava kako su mnogi veliki hitovi s vremenom pali u zaborav, zbog čega ne smatra da je takav pristup u potpunosti ispravan. Svojim komentarom jasno je dala do znanja što misli o mogućim pravnim potezima.