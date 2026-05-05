Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Poznata hrvatska komičarka Marina Orsag na svom je Instagram profilu objavila fotografiju koja prikazuje intiman trenutak sa suprugom usred vesele vreve Amsterdama. Na slici su njih dvije snimljene s leđa u čvrstom zagrljaju, dok oko njih prolaze gomile ljudi. Posebno se ističe narančasta jakna koju nosi jedna od njih, boja koja je zaštitni znak velike proslave tijekom koje je fotografija i nastala.

Natpis na samoj slici, "Slobodna ljubav na Dan kralja u Amsterdamu", otkriva kontekst. Prizor je zabilježen tijekom proslave Dana kralja (Koningsdag), nizozemskog nacionalnog praznika kada se ulice gradova pretvaraju u ogromne zabave na otvorenom, a deseci tisuća ljudi odjeveni su u narančasto u čast kraljevske obitelji Orange-Nassau.

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin.

Odabir Amsterdama kao pozornice za ovakvu poruku nije slučajan. Grad je poznat po svojoj progresivnoj i tolerantnoj atmosferi, a Nizozemska je bila prva zemlja na svijetu koja je 2001. godine legalizirala istospolne brakove. Dan kralja smatra se jednom od najinkluzivnijih proslava u zemlji, a LGBTQ+ zajednica aktivno sudjeluje u gradskim zabavama, koje se često opisuju kao druge najveće nakon Povorke ponosa. Ova objava pruža i rijedak uvid u novi život koji komičarka gradi nakon što se krajem 2025. godine sa suprugom preselila iz Hrvatske u Utrecht. Selidba je uslijedila nakon što je njezina partnerica dobila poslovnu priliku, a Marina je nastavila s nastupima diljem Europe, uključujući München, Ljubljanu i razne gradove u Nizozemskoj.

‘‘Tako je, preselila sam se u Nizozemsku i to u Utrecht. Preselila sam se s partnericom na minimalno godinu dana i jako sam uzbuđena jer grad izgleda kao razglednica. Kada me prijatelji pitaju kako izgleda, kažem da izgleda kao da su Amsterdam i centar Ljubljane vodili ljubav i rodili najljepše dijete‘‘, rekla je nedavno za Net.hr.