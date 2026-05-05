U AMSTERDAMU

Naša poznata komičarka objavila intimnu fotografiju sa suprugom: 'Slobodna ljubav na Dan kralja'

Zagreb: Stand up komičarka Marina Orsag
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
05.05.2026.
u 08:48

Poznata hrvatska komičarka Marina Orsag na svom je Instagram profilu objavila fotografiju koja prikazuje intiman trenutak sa suprugom usred vesele vreve Amsterdama. Na slici su njih dvije snimljene s leđa u čvrstom zagrljaju, dok oko njih prolaze gomile ljudi. Posebno se ističe narančasta jakna koju nosi jedna od njih, boja koja je zaštitni znak velike proslave tijekom koje je fotografija i nastala.

Natpis na samoj slici, "Slobodna ljubav na Dan kralja u Amsterdamu", otkriva kontekst. Prizor je zabilježen tijekom proslave Dana kralja (Koningsdag), nizozemskog nacionalnog praznika kada se ulice gradova pretvaraju u ogromne zabave na otvorenom, a deseci tisuća ljudi odjeveni su u narančasto u čast kraljevske obitelji Orange-Nassau.

Marina Orsag, koja je pionirka stand-up scene u Hrvatskoj i glasna aktivistica za LGBTQ+ prava, poruku je dodatno naglasila hashtagovima #love, #wife, #life, #freedom i #wlw (žene koje vole žene). Time je osobni trenutak sreće i ljubavi stavila u širi kontekst slavljenja slobode u javnom prostoru. Objava je izazvala pozitivne reakcije, a među komentarima se našlo i srce koje joj je poslao kolega komičar Dario Jurin.

Odabir Amsterdama kao pozornice za ovakvu poruku nije slučajan. Grad je poznat po svojoj progresivnoj i tolerantnoj atmosferi, a Nizozemska je bila prva zemlja na svijetu koja je 2001. godine legalizirala istospolne brakove. Dan kralja smatra se jednom od najinkluzivnijih proslava u zemlji, a LGBTQ+ zajednica aktivno sudjeluje u gradskim zabavama, koje se često opisuju kao druge najveće nakon Povorke ponosa. Ova objava pruža i rijedak uvid u novi život koji komičarka gradi nakon što se krajem 2025. godine sa suprugom preselila iz Hrvatske u Utrecht. Selidba je uslijedila nakon što je njezina partnerica dobila poslovnu priliku, a Marina je nastavila s nastupima diljem Europe, uključujući München, Ljubljanu i razne gradove u Nizozemskoj.

‘‘Tako je, preselila sam se u Nizozemsku i to u Utrecht. Preselila sam se s partnericom na minimalno godinu dana i jako sam uzbuđena jer grad izgleda kao razglednica. Kada me prijatelji pitaju kako izgleda, kažem da izgleda kao da su Amsterdam i centar Ljubljane vodili ljubav i rodili najljepše dijete‘‘, rekla je nedavno za Net.hr.

PU
Pupavac
09:02 05.05.2026.

Cuj poznata?

