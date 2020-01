Suze u nokaut fazi The Voicea, žiriju nije bilo lako, Gobac zavapio: 'Bože, oprosti'

Bilo je napeto do posljednjeg trenutka do posljednje mentorske odluke o tomu koga će povesti u nastavak natjecanja The Voice Hrvatska.

Večeras smo vidjeli nastupe preostalih natjecatelja u Nokautima, ali i nastupe onih koji su u prošle dvije emisije ili večeras zborili drugu priliku i još jednim nastupom pokušali izboriti nastup u dvobojima. Nove suze, intenzivne emocije i mentorske muke obilježile su i večerašnju emisiju u kojoj su prvi nastupali natjecatelji Tima Vanna.

Foto: Dario Njavro/HRT

U pripremama je Vanna bila potpuno otvorena s natjecateljima i objasnila im vrlo jednostavno da će od njih troje jedan napustiti show pa im preporučila da se dokažu od prve sekunde izvedbe. Natjecatelji su iskazali sve svoje strepnje i strahove, međusobno se hvalili, a vidjeli smo i kako su radili ne bi li njihove večerašnje izvedbe bile upravo ono što njihova mentorica s timom od njih traži.

Filip je suštinski talentiran lik, upija kao spužva, a opet je tako svoj i tako mlad, najavila je Vanna svojega prvog natjecatelja Filipa Rudana koji je izveo «Drag me down» One Directiona. Vanni se svidjela Filipova izvedba, a publici je otkrila kako prva proba s Filipom nije bila baš oduševljenje.

Foto: Dario Njavro/HRT

«Dobro je tako odmah na početku doći na dno, spoznati svoje mane i nakon toga ići samo prema gore», kazala je Vanna. Nakon Filipa na scenu je stupio Tin Šarić koji je izveo «Sex on fire» Kings of Leona. Mislim da si se zabavljao kao nikad, ova ti pjesma odlično stoji, poručila mu je Vanna vidno zadovoljna nakon izvedbe, a Massimo se nadovezao ocijenivši da je Tin ostavio dušu na pozornici.

Foto: Dario Njavro/HRT

Delikatna, nenametljiva sa širokim glazbenim ukusom pa smo dugo tražili pjesmu koja će to sve pokazati u najboljem svjetlu, najavila je Vanna posljednju natjecateljicu Miu Reba koja je izvela «Besame mucho» Cesarie Evore. Kakav završetak mojega zlatnoga tima od deset ljudi, kazala je Vanna vidno zadovoljna nakon Mijna nastupa i zahvalila joj se jer je, kako je navela, dašak posebnosti u ovom showu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prije Vannine odluke kolege mentori ocijenili su nastupe. Filip je već zreo interpret, Tin je ostavio dušu na pozornici, a Mia zbog snažne interpretacije postane viša nego što jest, naveo je Massimo. Gobac je pohvalio sve izvedbe, a posebno, kako je rekao «Bešamel si mi smućko», odnosno Mijinu izvedbu. Najmoćnijom Miju je ocijenio i Ivan kojemu je ona favorit. Vanna je objavila da u timu put u The Voiceu nastavlja Filip. Sigurna sam da će se i Tin i Mia nastaviti baviti glazbom, nadam se da sam im s timom pomogla da napreduju, no zamjerit ću se Tinu koji sa mnom ne ide dalje, obznanila je i time je postalo jasno da Mija dobiva drugu priliku. Nakon odluka Vanna je u suzama rekla da želi odmah otići nekuda jer se ne želi stalno raspadati u emisiji. Nemoj se bojati pokazati emocije jer ćeš odjednom samo eksplodirati, podržao ju je Massimo. Ali ovo nije kraj – još ću morati plakati na pripetavanju, zavapila je Vanna, a muke su potom započele za mentora Ivana.

Dvije Karle i Bernarda tri su natjecateljice koje su večeras nastupile u Timu Ivan.

Foto: Dario Njavro/HRT

Procjenjivale su se međusobno i zaključile da će presuditi detalji. «Izleti van i sve nas raznese», opisao je Ivan prvu natjecateljicu večeras Karlu Ban koja je izvela «This world» Selah Sue. Kakva je to energija, od dolaska na probe do izlaska na pozornicu, a što je bitnije od energije je silan napredak od audicija do danas, kazao je s ponosom Ivan.

Foto: Dario Njavro/HRT

Sljedeća je nastupila Karla Ana Sabljak koja ima velikih problema s tremom. Izvela je «Run» Leone Lewis i za vrijeme izvedbe pokazala ono što je mentor Ivan i najavio karakteristično ritmičko tapkanje prstima po mikrofonu koje joj namjerno nisu branili jer su željeli da bude svoja. Nakon nekih izvedbi riječi su suvišne, a ovdje je svima jasno da je riječ o vanserijskom vokalu, kazao je Ivan i pojasnio da Karla Ana postiže nevjerojatne visine u svojim izvedbama.

Foto: Dario Njavro/HRT

Treća je nastupila Bernarda Bobovečki koja je izvela tradicijsku skladbu «Where did you sleep last night» u verziji Nirvane. «Ti toliko plijeniš da sve što otpjevaš zvuči sjajno», pohvalio je Ivan i napomenuo da Bernarda uvijek promijeni nešto po svome, ali to uvijek bude odlično.

Foto: Dario Njavro/HRT

Gobac je pohvalio sve tri natjecateljice, a posebno Bernardu. I Massimo je ocijenio da su sve tri bile podjednako jake, a opet svoje. Vanna je kazala da su Karla i Bernarda interpretatorice, a Karla Ana vokalistica. Ne znam što tražiš, ali takvo je stanje, poručila je Vanna Ivanu. Ivan je objavio da u nastavak natjecanja vodi Karlu Anu. Potom je morao objaviti hoće li preostale dvije natjecateljice po drugu priliku ili će jedna od njih napustiti show. Drugu priliku dao je Bernardi Bobovečki, a Karli se zahvalio. Puls mi je abnormalno skočio, neću plakati ali sam uzrujan, kazao je nakon odluka Ivan.

Stela i Adrijana tri su natjecateljice preostale u Timu Massimo za večerašnji nastup, a Massimo je rekao da je s njih tri nekako najzadovoljniji.

Foto: Dario Njavro/HRT

Međusobno su se hvalile i procjenjivale, a za vrijeme proba pažljivo upijale sve savjete i preporuke Massima i njegovih suradnika. Prva je na pozornicu izišla Bruna Levar koja je izvela «How come you don't call me» Alicie Keys. S ovakvim ljudima neće biti teško pobijediti, ocijenio je Massimo njezin nastup.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ovu njegovu izjavu kolege mentori su dočekali s podsmijehom jer je predvidio pobjedu svojega tima. Svih svojih deset smatram pobjednicima, rekao je Massimo kolegama. Prije nastupa Stele Šmit vidjeli smo kako joj je Massimo za vrijeme priprema prenio želju da u svojim nastupima bude iskrenija, da se pokaže onakvom kakva jest, da dade ono najkvalitetnije od sebe. Na te njegove riječi i savjete Stela se rasplakala. Večeras je izvela „Never forget you“ Noisettesa, a Massimo je pohvalio njezin nastup i zahvalio joj se.

Foto: Dario Njavro/HRT

Posljednja iz tima Massimo nastupila je Andriana Vidović koja je izvela «Believer» Imagine Dragonsa. Teško mi je opisati kako te vidimo ja i moji savjetnici, kazao je Massimo i pokušao objasniti rekavši da je Andriana djevojka koja dosada nije napravila ni jedan jedini feler i čija je izvedba uvijek jako blizu perfektnoga.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nevjerojatna ženska energija, ocijenila je Vanna naglasivši da je jedna dala malo više nego druge, a jedna malo posustala, no nije otkrila o komu je riječ. Ivan je pak posebno pohvalio Andrianu za koju je rekao da je na hodnicima pristojna i plaha, a na pozornici moćna žena kojoj se vjeruje. Gobac je također pohvalio Andrianu. Nakon savjeta kolega, Massimo se suočio s odlukama i objavio da će upravo Andriana nastaviti s njim dalje. Uslijedila je odluka o tomu tko će napustiti natjecanje.

Bruna i Stela, ovo danas je bilo sasvim drugačije od svega što se dosada događalo i mislio sam da je sve posloženo za Stelu, naveo je Massimo. Rekao je da je Stelin nastup bio fantastičan i da je odlično interpretirala, dok je Bruna u nastupu dala svoj apsolutni pjevački maksimum. Kako je ovdje riječ o pjevačkom natjecanju natjecanje je gotovo za Stelu, objavio je Massimo i naveo na kraju da Brunu vodi dalje u natjecanje.

«Odslušat ću ih i onda odlučiti», najavio je Gobac nastupe svojih natjecatelja potvrđujući da izvedbe u nokautima razbiju sve moguće procjene koje su možda postojale za vrijeme priprema. Pripreme Gopčeva tima obiluju zabavom, no, vidjelo se, i brojnim korisnim savjetima njega i njegova tima.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prvi je primjenu savjeta na pozornici pokazao Domagoj Olujić koji je izveo «Mama told me not to come» Tom Jonesa i Stereophonicsa. «Gospon Dodo, bilo je brodo», kazao je u svom stilu Gobac i pohvalio sigurnost Domagojeve izvedbe.

Foto: Dario Njavro/HRT

A sad princezica, najavio je Gobac izlasak na scenu sljedeće natjecateljice. Bila je to Tea Lovreković koja je izvela «You oughta know» Alanis Morissette. «Živa si Teice, bila si bolja nego na zadnje dvije probe», pohvalio ju je Gobac.

Foto: Dario Njavro/HRT

Na kraju je nastupio Aleksandar Baić koji je izveo „Sittin'on the dock of the bay“ Otis Reddinga. Sviđa mi se kako si večeras prodao tu svoju rašpu, pohvalio je Aleksandrov nastup Gobac.

Foto: Dario Njavro/HRT

Vanna je zaključila da je trojka bila sjajna, no da je najveću iskrenost u izvedbi osjetila kod Aleksandra. Ivan je rekao da je teško dati bilo kakav savjet, no da je Aleksandar također ostavio na njega najbolji dojam. Massimo je pak naveo da se ljudi vole vezati uz tamnije boje, a da je Aleksandar upravo taj koji ima digeridoo u svojemu glasu i tako i on savjetovao Gopcu da ostavi Aleksandra u natjecanju. A Gobac je naveo da sa sobom u natjecanje dalje vodi Teu koja se rasplakala od sreće, a Massimo joj je donio rupčić za suze. Zbilja sam u dilemi, obznanio je Gobac razmišljajući komu će se zahvaliti, a koga će povesti u nastavak natjecanja.

Odlučio je da u nastavak povede Aleksandra, a Domagoju se zahvalio na sudjelovanju. Gobac je prilično teško podnio odlučivanje pa su ga kolege mentori bodrili i snažili potvrđujući mu da su njegove odluke potpuno ispravne.

Nakon što su završili nokauti svih timova uslijedilo je pripetavanje, odnosno nastupi natjecatelja kojima su mentori dali drugu priliku za nastavak natjecanja i mogućnost da još jednom izvedu pjesmu kako bi donijeti konačnu odluku. Prvi su nastupili Maria Florencia Celani i Ivo Kralj iz tima Massimo. U pripetavanju je bila bolja Maria Florencia. Sretna sam, ne mogu to vjerovati, a žao mi je Ive, kazala je nakon odluke Maria Florencia.

mogli Foto: Dario Njavro/HRT

Kao da večeras nije bilo dovoljno šokova, evo ih još, najavio je Davor Gobac nastup svojih dviju natjecateljica koje su nastupile u pripetavanju, Dora Juričić i Iva Islambegović. Gobac im se nakon njihovih izvedbi, primio ih za ruke kao sudac boksačkog meča, pogledao u strop, zavapio: «Bože, oprosti», i podignuo u zrak Dorinu ruku i time donio svoju konačnu odluku.

Molim vas otpjevajte to najbolje što znate, preporučila je Vanna, Albini Grčić i Mii Reba koje su borile za ostanak u showu. Kako sam i najavila zasebne se i neusporedive jedna s drugom, kazala je Vanna i objavila da u nastavak showa vodi Albinu koja se rasplakala od sreće, a suze nije mogla sakriti ni Vanna.

Iz tima Ivan nastupile su Ines Nožica i Bernarda Bobovečki. Ovo je jako stresna situacija, a mi sada možemo samo reći što želimo dalje u svojemu timu, kazao je Ivan i objavio da u nastavak natjecanja vodi Bernardu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Tako su završili Nokauti u koje je ušlo 40 natjecatelja koji su se uspjeli izboriti za mentorsku naklonost na Audicijama.

Sada ih je 24-oro, po šestoro u svakom timu. Sljedeće subote gledat ćemo Dvoboje u kojima će njih šestoro nastupiti s po tri dueta. Mentori će odlučiti koga vode dalje i koga će preuzeti iz drugih timova, a nakon završetka emisije bit će poznata imena 16 natjecatelja koji će nastupiti u emisijama uživo kada će se u odlučivanju mentorima pridružiti i gledatelji.

Nakon što su u audicijskim nastupima izborili bitku za najljepši glas Hrvatske i u nokautima pridobili mentore poznata je lista natjecatelja po timovima koji će nastupiti u Dvobojima:

Tim Vanna:

Albina Grčić

Kristijan Marolt

Mija Mihanović

Darija Ramljak

Filip Rudan

Ivan Sever

Foto: Dario Njavro/HRT

Tim Ivan:

Bernarda Bobovečki

Ružica Čović

Jakob Grubišak

Goran Orešković

Karlo Vudrić

Karla Ana Sabljak

Tim Massimo:

Vjekoslav Banovčić

Maria Florencia Celani

Bruna Levar

Josip Palameta

Petra Roško

Adriana Vidović

Foto: Dario Njavro/HRT

Tim Gobac:

Aleksandar Bajić

Vinko Ćemeraš

Dora Juričić

Tea Lovreković

Petra Perišić

Maroje Strgačić