Suzana Mančić završila na Hitnoj: 'Lagano sam išla, sretna, nasmijana i odjednom pljas'

Najpoznatija loto-djevojka bivše države, Suzana Mančić (65) završila je na Hitnoj nakon nezgode koja joj se dogodila. Naime, kako je otkrila za srpske medije slomila je nožni prst kada je šetala ulicama Beograda, a objasnila je i kako se to dogodilo.

-Pala sam na pješačkom prijelazu iz nepoznatih razloga. Lagano sam išla, sretna, nasmijana i odjednom pljas. Tri prsta sam nabila, ali jedan je stradao najviše- ispričala je Mančić te otkrila kako će otići u Grčku gdje živi njezin suprug kako bi je on liječio.

-Evo baš sutra idem kod njega, moram se oporavljati sva tjedna- dodala je Suzana.

Inače, Suzana je aktivna na društvenim mrežama gdje redovito za svoj izgled dobiva komplimente, a nedavno je objavila fotografiju ''za sve koji ju vole''.

-Bez filtera, bez photoshopa. Samo malo odmora. Ovu sličicu sam postavila za sve one koji me vole, a naročito za one koji očima ne mogu vidjeti- poručila je Mančić.

Podsjetimo, Suzana je nedavno progovorila o objavljivanju njezinih eksplicitnih snimaka, a otkrila je i da joj je to promijenilo život. Istaknula je da joj je to bio najgori period života.

- Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, uzvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja - rekla je za Srpske medije.

- Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je - kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko je to napravio.

Dodala je da smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti, no iznimno je zahvalna što su svi nakon incidenta ostali normalni.

- Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao – rekla je.

Inače, legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

