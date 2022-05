Podavili smo se bez kisika, izbor dvorane bio je pogrešan, ali članovi Radioheada započeli su turneju u Zagrebu

Lijepa predljetna večer u Zagrebu, kolona ljudi na ulazu u Halu, šušur, puno poznatih koje nisam vidio od početka pandemije, a sve to radi početka europske turneje grupe The Smile, s vodećim dvojcem Radioheada Thomom Yorkejem i Johnnyjem Greenwoodom, nedavno nominiranim za Oscara u kategoriji najbolje filmske glazbe. Topla večernja temperatura vani, a unutra - pakao. I to doslovno, jer toliko "pregrijanih" ljudi, oko 2500 na jednom mjestu ne može proizvesti drugačiji efekt.

Nastup grupe The Smile u zagrebačkoj Hali bio je vjerojatno najekskluzivniji ovogodišnji koncert kod nas, a završio je kao ekskluzivna sauna. Bio je to pogrešan izbor dvorane koja ima samo jedan (mali) ulaz, koji je ujedno i jedina ventilacija s dotokom friškog zraka kojeg je nedostajalo unutra. Pitanje je što bi se dogodilo da se nekim slučajem trebala probiti ekipa hitne pomoći. Sve to skupa nema veze sa The Smile i njihov koncert treba promatrati odvojeno od uvjeta u kojima je održan, a bilo bi bolje za nas da je održan u dvorani Vatroslav Lisinski ili u Domu sportova.

Thom Yorke i Jonny Greenwood prvi put su došli u Zagreb, a njihov novi bend u Zagrebu je boravio nekoliko dana, pripremajući se u Hali za europsku turneju. Već sinoć bilo je komentara po mrežama da je dvorana bila pretrpana i da je prodano previše ulaznica. No, glavni problem bio je i ostao u jednom: u nepovoljnim uvjetima i jednom, jadnom i nedovoljnom ulazu u Halu, zbog čega su se ljudi "nakrcali" na ulazu u dvoranu kao stoka, ili ostali ispred nje, ili izlazili zbog goleme vrućine i gužve, dok je unutra na drugoj strani dvorane bilo puno više mjesta, ako ste imali snage probiti se do tamo.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL 16.05.2022., Zagreb - Koncert grupe The Smile u Hali Zagreb. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Treba spomenuti i da smo sinoć imali savršen zvuk s pozornice, jer je u protekle dvije godine puno uloženo u poboljšanje akustike dvorane iz koje sam prilikom njenog otvaranja izašao nakon pola sata jer su me "boljele uši". Na koncertu The Smile imali ste dojam da je "život" dolazio samo sa dvije strane: ono malo kisika sa ulaza, a ostalo sa pozornice. Thom Yorke, Jonny Greenwood i Tom Skinner u sat i pol koncerta započeli su europsku turneju, a puno publike iz Hrvatske, Slovenije i Srbije, natiskalo se u dvorani kao da pandemije nikada nije ni bilo. Atmosfera je bila dobra i, kako pretpostavljate, doslovno užarena, a The Smile su odsvirali svih 13 pjesama s neki dan objavljenog prvog albuma "A Light for Attracting Attention" i pridodali im svjetsku ekskluzivu, novu pjesmu "Friend of a Friend", koju su napisali ovih dana i prvu izveli na bisu uz "Just Eyes and Mouth" i "Feeling Pulled Apart By Horses" s Yorkejeva solo albuma "The Eraser". Njihova sofisticirana svirka s puno izmjena instrumenata Yorkeja i Greenwooda imala je puno više detalja nego su to znojni ljudi mogli shvatiti u Hali, koja definitivno nije mjesto za ovakve nastupe.

Paradoks je da se album u petak 13. svibnja pojavio samo na digitalnim platformama, a da su i vinili i CD-ovi već jučer bili u Zagrebu na skladištu Dallas Recordsa, ali se nisu smjeli prodavati na koncertu. I tako će biti još tri tjedna. Ali kad stignu u trgovine čut ćete koliko je sjajan album The Smilea, kao i da ono odlično što smo čuli s pozornice nema veze s gužvom i patnjom publike osuđene na "cijeđenje" u dvorani.

