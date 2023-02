Šuška se da su Hana Huljić i Petar Grašo u petak u tajnosti krstili kćer Albu

Iako se već nekoliko mjeseci u medijima piše kako je krštenje "najpoznatije bebe u Hrvatskoj", malene Albe, trebalo biti na današnji datum, 19. veljače, 24 sata piše kako su se roditelji u zadnji tren predomislili i odlučili prebaciti sve dva dana ranije, na 17. veljače. Hana Huljić (32) i Petar Grašo (46) navodno su htjeli krstiti Albu na datum koji je njima blizak srcu, odnosno njihovog vjenčanja i prve godišnjice braka. No, ne zna se zašto su se odlučili za malo raniji datum.

Kako piše medij, nakon krštenja sve su proslavili intimnim ručkom u splitskom restoranu Pimpinella, a kojem su prisustvovali samo uža obitelj i kumovi.

Sve su organizirali čim su se vratili sa skijanja prošli tjedan. Inače, na dodjeli nagrade Cesarica 26. siječnja ove godine djed Tonči Huljić (61) potvrdio je da će krštenje biti na njima jako važan datum.

Podsjetimo, Hana je mezimicu Albu na svijet donijela 17. srpnja prošle godine, a malena je bila teška 3100 grama i dužine 50 centimetara. Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra.

- Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti - iskreno nam je rekao Grašo u to vrijeme.

Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda Huljić i Tonči je rekao kako su stalno zazivali unuke. Želja im se sad i ostvarila.

Hana i Petar svoje su sudbonosno da u crkvi svetog Dominika u Splitu. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli da crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je imao dva kuma na vjenčanju - prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča.

- Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje. Dolazi nešto što je novo, novo biće, neki tvoj novi pečat, do kraja života, onaj najljepši. Ne bojim se - kazao je Petar prije dolaska prinove.

VIDEO Ksenija Urličić: Hodala sam po HRT-u s crnom torbom s naljepnicom HDZ-a. Lilić je mislio da ću nas upropastiti