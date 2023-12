Supruga bivše Dinamove zvijezde zabrinula obožavatelje fotkom na kojoj prima infuziju

Marta Fernandes da Silva, influencerica i supruga bivšeg igrača Dinama Juniora Fernandesa zabrinula je obožavatelje nakon što je na Instagram Storyju podijelila fotografiju na kojoj leži i prima infuziju.

"Vitaminska infuzija, punjenje baterija za prosinac“, napisala je pokraj fotografije.

Inače, argentinski nogometaš i naša ekonomistica u braku su od 2013. godine. Bračne zavjete prvotno su izmijenili pred matičarem, a dvije godine kasnije održali su i crkveno vjenčanje. U braku su dobili dvojicu sinova – Mathiasa i Thiaga. Zbog Luisove karijere obitelj je nekoliko puta mijenjala adresu, a trenutačno su u Turskoj, budući da Junior igra za Adanaspor.

Marta na društvenim mrežama ne skriva koliko voli poznate modne brendove čiji proizvodi koštaju i po nekoliko tisuća kuna, a u njezinu ormaru nalaze se torbice i modni komadi brendova Chanel, Versace, Birkin, Louis Vuitton, a s potpisom su joj čak i kućni ogrtači i papuče pa je tako jednom prilikom pozirala u i Versace ogrtaču, a na nogama je nosila papuče s istim potpisom. Ogrtač koji je Marta nosila stoji 400 eura, a papuče oko 100 eura.

Mnoge je iznenadila krajem 2020. godine informacija kako bračni par ima porezni dug od 215 tisuća kuna, a Marta je tada objasnila i zašto su se našli na listi poreznih dužnika. – Radi se o porezu na nekretninu koja je kupljena preko agencije za nekretnine. Mi smo vrlo rado htjeli platiti porez te je upravo zbog toga Junior bio u RH tijekom ljeta, bio je na poreznoj, na kojoj su mu rekli kako je referentica zadužena za njegov slučaj na godišnjem odmoru te da će se vratiti za dva do tri tjedna. Moj je suprug nogometaš̌ koji ne igra u RH, ne igra čak ni na istom kontinentu, što je itekako javno poznato. Upravo iz tog razloga on jednostavno nije u mogućnosti dolaziti u RH kako bi doznao je li netko napokon odradio svoj posao, posebno u ovo doba kada su putovanja maksimalno otežana. Nisam ja to mogla preuzeti jer su inzistirali da dođe on osobno – objasnila je i rekla kako im to nije jedina nekretnina u Hrvatskoj, gdje planiraju živjeti, i dodala je kako nemaju nikakvih drugih dugovanja prema RH.

