Preminula bivša supruga hollywoodske zvijezde, godinama se borila s anoreksijom

Keisha Nash Whitaker, bivša supruga glumca Foresta Whitakera, umrla je u 52. godini nakon borbe s anoreksijom.

Kći bivšeg para True Whitaker (25) potvrdila je tragičnu vijest na svom Instagram profilu nazvavši je 'najljepšom ženom na svijetu' u emotivnoj objavi, ali nije otkrila uzrok smrti.

Izvor je za DailyMail.com rekao da je Nash-Whitaker umrla ranije ovog tjedna nakon što je posljednjih nekoliko mjeseci bila u bolnici zbog crijevnih problema, nakon višegodišnje borbe s anoreksijom.

'Keisha se godinama borila s anoreksijom', kazao je izvor. Forrest je ostao uz nju u tim teškim trenucima, no 2018. podnio je zahtjev za razvod.

- Ostali su prijatelji i njihov je razvod bio prijateljski. Whitaker je rekao da je njegova supruga 'ljubazna, duhovito bistra i otvorena, kao i dobra majka njihovoj djeci, kazao je izvor.

Osim karijere modela i glumice, Keisha je bila poduzetnica s vlastitom linijom dječje odjeće, te kozmetičkom linijom Kissable Couture. - Posljednjih godinu dana činilo se da Keisha postaje sve slabija. Nije više izlazila kao prije i puno je vremena provodila u bolnici. Unajmila je vozača da je prevozi kad je posjećivala prijatelje ili se odvažila, kazao je izvor i dodao kako je Forrest nastavio jako poštovati Keishu nakon njihova razvoda 2021. i jako teško podnosi njenu smrt.

Keisha je bila u braku s Forestom 20 godina i zajedno imaju dvije kćeri - True i Sonnet. Ona također ima kćer Autumn iz prethodne veze, a on ima sina Oceana iz druge veze. Vjenčali su se 1996. na Jamajci prije nego što je on konačno podnio zahtjev za razvod 2018., navodeći kao razlog nepomirljive razlike. Par se upoznao 1994. na snimanju filma "Odbrojavanje" ("Blown Away").

