'Sudjelovanje u realityju je ponižavajuće i nije vrijedno za mali komadić slave'

Splitski pjevač Luka Nižetić ranije ove godine osvojio je mnogobrojne simpatije hitom „Brutalero“ koji je predstavio na Dori, a u njegovu najnovijem hitu „Ludilo brale“, koji pjevuši cijela Hrvatska, gostuju predsjednički kandidat Miroslav Škoro i jedan od najboljih kazališnih i TV glumaca Rene Bitorajac. Nedavno je postao ujak malog Joze, a nama je povjerio kako se snašao u toj ulozi, ima li kakve savjete za sreću i što je najluđe što je neki obožavatelj učinio za njega.

Početkom srpnja zarazili ste cijelu Hrvatsku hitom “Ludilo brale”, a u spotu gostuju glumac Rene Bitorajac i aktualni predsjednički kandidat Miroslav Škoro. Opišite nam kako su obojica reagirala na vaš poziv da sudjeluju.

Nema veće sreće kada pjesma u koju vjeruješ postigne željeni uspjeh, a “Ludilo brale” prema svim reakcijama, od radijskih top-lista, pogleda na YouTubeu i na kraju na mojim koncertima dostigla je u kratkom roku status koji imaju moji dosadašnji hitovi “Proljeće”, “Amsterdam”, “Jugo”. Samom uspjehu sigurno je pridonio i nespojivi dvojac koji čine glumac Rene Bitorajac i moj dragi kolega Miroslav Škoro svojim identitetom, autentičnošću i humorom. Napravili smo ljetnu himnu pozitive, ljubavi i humora.

Naravno, ljetovali ste i na Jadranu. Ove sezone govori se o strašnom padu hrvatskog turizma te lošoj ponudi. Kakva je situacija u vašem restoranu “Fabrika” i jeste li zadovoljni kao ugostitelj ovom sezonom?

Mi samo iz godine u godinu razmišljamo o tome kako dignuti kvalitetu našeg objekta i to radimo sa srcem bez velike računice. Nije nam ništa podbacilo. Gosti su zadovoljni, a to je najvažnije i poanta je ugostiteljstva.

Vaša sestra Petra, koja je u Americi, rodila je u svibnju ove godine malog Jozu. Kako se snalazite u ulozi ujaka? Ima li Jozo neke vaše osobine? Jeste li ga vidjeli uživo?

Morat ću vam na ova pitanja odgovoriti nakon rujna jer sam Jozi za sada samo “cyber ujak”. Daleko smo, nikad nemam dovoljno prostora između koncerata i drugih obveza da odem tamo, ali stalno gnjavim Petru za duge videorazgovore i onda se tako gledamo i gugućemo si malo. Već ga obožavam, mislim da ću se rastopiti kad ga prvi put uzmem u ruke. Primijetili smo da ima jedno čudno uho, slično mom desnom.

Foto: Promo

Iako niste roditelj, ali ste ponosni ujak, što mislite da je najveći izazov u današnjem odgoju djece?

Mislim da je to najteži zadatak svakog čovjeka, ali isto tako i najveći izazov u životu. Nisam roditelj i bilo bi bedasto da pametujem o odgoju, ali mogu povući paralelu sa svojim odgojem, kako su mene moji roditelji odgajali, s puno strpljenja, tolerancije i ljubavi. Na prvom mjestu učili su me da budem pošten, ponizan, zahvalan i da nikad u životu ne izgubim sebe. Mislim da su uspjeli u svojoj roditeljskoj misiji, barem što se mene tiče pa ću se sigurno tako odnositi i prema svojoj djeci.

Da ste roditelj, biste li podržali svoje dijete u odluci da postane pjevač/pjevačica?

Podržao bih ga u svemu ako vidim da to doista želi i da ga to čini sretnim. Bavljenje glazbom, bilo profesionalno ili samo za gušt, senzibilizira, oplemenjuje, pojačava osjećaj empatije i čini ljude boljima. Siguran sam da je bavljenje umjetnošću blagoslov i to treba njegovati. Kako Picasso kaže: ‘U umjetnosti sve što zamisliš može biti stvarno!’ I to je doista tako, sam sam se uvjerio.

Koliko tetovaža imate? Koja vam je najdraža? Planirate li ih imati još?

Ne brojim ih više, svaka mi je draga, a najdraža uvijek posljednja. Sve tetovaže podsjećaju me na neka razdoblja života, neke ljude, događaje. Dođu mi kao nekakav spomenar. Ideje mi dolaze spontano, ne razmišljam previše i bit će ih sigurno još.

Koja vam je najbolja odluka koju ste donijeli ove godine?

Ne zamarati se toliko ni što je bilo ni što će biti, nego uživati ovdje i sada. Lijepo mi je, volim svoj život i ljude koji ga čine.

Koji je najveći strah koji ste pobijedili?

Strah od neuspjeha, jer nema uspona bez padova.

Foto: Promo

Imate li kakav savjet za sreću?

Vrlo jednostavno, budi sretan. I kad je najteže. U moru loših vijesti uhvati se za onu jednu stvar koja te čini sretnim. Uvijek se nađe bar ta jedna, a kad počneš tako razmišljati, naći ćeš ih još. Život nije lagan, teško ga je nekad razumjeti, ali treba naučiti reagirati na sve što ti donosi i probati što više biti nasmijan u cijelom tom čudnom procesu. I naučio sam da je dosta bitno u svemu što radiš biti nesebičan, razmišljati što tvoja djela donose dobro, ne tebi, nego drugima. Pokrene se onda neka lavina lijepih stvari.

Otkrijte nam najluđu stvar koju je obožavatelj/ica napravio za vas.

Ima raznih anegdota, ali ima jedna divna cura Marina, koja dolazi na gotovo svaki koncert i godinama je velika podrška pa, evo, radije pozdrav njoj nego da se pokušavam prisjetiti neke priče.

Živimo u doba kada doslovce svaki tjedan počne neki novi reality show; “Farma”, “Ljubav je na selu”, “Zadruga”, “Parovi”, “Superpar”... kako gledate na takve formate? Pratite li ijedan reality? Biste li u ijednom sudjelovali?

Ne pratim, a i ne bih sudjelovao ni u jednom. Razumijem možda čak i ljude koje to opušta i kojima je to zabavno, ali mene nikad nije zanimalo guranje nosa u tuđi tanjur. Sve to na kraju ispada izrugivanje, ponižavajuće i nije vrijedno za mali komadić slave koja nema na kraju nikakvo pokriće. Ponekad mi je tužno gledati na što su ljudi sve spremni, ponekad graniči s ludilom. Možda je sa sociološke strane sve to skupa zanimljivo i može se štošta naučiti o ljudima, ali sve drugo mi je previše i nije mi zabavno.

Kakav je Luka bio kao srednjoškolac – pravi partijaner koji je znao gdje su najbolji after partyji ili je preferirao mirniju subotu navečer?

“Imaš crve u dupetu”, rekla mi je učiteljica Nada u još 3. osnovne. Bio sam dobar učenik, ali tijekom nastave nestašan i nemiran. Živo srebro! Bilo mi je dosadno i uvijek sam radio nekakav show da bih zabavio razred i sebe. Jednom je razrednica zvala majku da malo porazgovaraju. Nakon deset minuta traženja idealne riječi da me opiše sjetila se: “Ma gospođo draga, vaš sin je dvorska luda!” Eto, takav sam bio kao srednjoškolac, dvorska luda društva, uvijek spreman za akciju, adrenalin i nova iskustva.

