Sud ispituje gdje su mercedesi ''kralja sapunica'' Romana Majetića

Trgovački sud u Zagrebu je u stečajnom postupku nad Kreativnom produkcijom d.o.o., tvrtkom "kralja sapunica" Romana Majetića, za 6. travnja zakazao ročište na kojem bi se zastupnik te tvrtke trebao očitovati gdje su dva mercedesa na kojima su upisane ovrhe. Sudski zaključak uslijedio je nakon rješenja iz ožujka prošle godine kojim se privremenom stečajnom upravitelju naložilo da utvrdi imovinu stečajnog dužnika i njenu tržišnu vrijednost, osobito u odnosu na mercedese CLS 350D iz 2018. te A 200D iz 2017.

Prijedlog za pokretanje stečaja lani je podnijela Financijska agencija (Fina) navodeći da je Majetićeva tvrtka imala u očevidniku za plaćanje evidentirane neizvršene osnove u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 90.315 kuna te da ima dva zaposlenika.

Kreativna produkcija osnovana je u rujnu 2008. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna, a osnivači su bili Coproduction ltd, tvrtka registrirana u off shore zoni u Belizeu i Roman Majetić koji se navodi kao direktor. No, u siječnju 2017. u sudskom registru je umjesto tvrtke iz Belizea kao osnivač, uz Romana Majetića, upisan i njegov sin Fran Krsto. Za Kreativnu produkciju je još 2016. bio otvoren i zaključen skraćeni stečajni postupak, no nakon podmirenja dugova i podnesene Majetićeve žalbe, to je rješenje bilo obustavljeno i tvrtka je nastavila s poslovanjem.

Problemi Kreativne produkcije nastali 2016. uslijedili su godinu dana nakon brisanja iz sudskog registra druge Majetićeve producentske tvrtke Audio vizualne atrakcije (AVA) koja je iza sebe ostavila višemilijunske dugove.

Prema izvatku iz sudskog registra, AVA produkcija Romana Majetića, u medijima proglašenog kraljem sapunica koji je, između ostalog, producirao serije "Villa Marija" i "Ponos Ratkajevih", u stečaju je bila pod hipotekom banaka u iznosu od više desetaka milijuna kuna. Nakon pokretanja stečaja AVA produkcije, Majetić je najavljivao da će svoju djelatnost nastaviti preko tvrtke Kreativna produkcija.

