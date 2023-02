Pjevačica Lu Jakelić: Ovo je najdulje putovanje iz Šibenika. Dva dana stojimo

Pjevačica Lu Jakelić u subotu je nastupila u Šibeniku gdje je predstavila svoj album "Šesto čulo". Na povratku za Zagreb zajedno s bendom je zapela na autocesti A1 koja je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih snijegom i jakom burom bila zatvorena te je veliki dio putnika zadnja 24 sata proveo na cesti jer je promet bio zatvoren.

- Zapeli na cesti negdje usred snježne oluje, ako ne stignemo do Zagreba - Šibenik i Split bili ste nam predivni! Pravo smo se izLUpali, idu priče o duhovima ove dane. Zasad toliko. - napisala je jučer Lu, ni ne sluteći koliko dugo će potrajati ovaj zastoj. Sinoć prije ponoći rekla je kako su usred Obrovca negdje.

- Nas sedmero u kombiju pušu vjetrovi. Grozna je cesta do tamo, previše nosi pa radije stojimo u toplom - napisala je Lu na društvenim mrežama. Situacija se ni jutros nije promijenila i zajedno s bendom je i dalje u Obrovcu pa je duhovito opisala kakva je situacija u kombiju.

- Ovo je najdulje putovanje iz Šibenika. Dva dana stojimo. Senad uvjerljivo prva pratilja hrkanja. Naš dragi vozač Kajo, riznica humora. Negdje oko 4 govori mu Bojana: “Kajo, daj ti odspavaj”. Na to će on: ma neka, pusti, to ću ja sutra u vožnji malo. Jest da je teško, ali ovo ćemo pamtit - napisala je pjevačica.

Zbog loših uvjeta na cesti uzrokovanih snijegom i vjetrom, jutros se na svom radnom mjestu nisu pojavili Doris Pinčić Guberović i Ognjen Golubić. Oni su jutros trebali voditi emisiju "Dobro jutro, Hrvatska", ali nisu stigli do Zagreba jer je dan ranije Ognjen bio u Splitu na maratonu, a Doris je bila u rodnom Zadru i zbog zatvorene autoceste A1 nisu stigli do Zagreba. U prometu je zapeo i pjevač Marko Škugor koji je jučer krenuo iz Zagreba za Šibenik i svoje putovanje je morao prekinuti u Karlovcu. - Nemojte na put kao ja - poručio je Marko svojim pratiteljima.