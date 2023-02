To što je RTL Zagreb proglasio najvećim selom, čak nije najkomičniji ili najtragičniji dio showa

Dnevnik // Nova TV - DVIJE RUŽE

Točno godinu dana od početka rata u Ukrajini obilježeno je prošlog tjedna u povodu čega su sve informativne emisije, pa tako i Dnevnik Nove TV, pripremile dosta dobre specijalne izvještaje. Novi studio pokazao se odličan za prikaz grafike koja pokazuje tijek rata, a voditelji su odradili veoma zanimljiv razgovor s vojnim analitičarom Ivicom Mandićem. Također, pažnju hrvatske publike dodatno je privukao prilog o Ukrajincima u Hrvatskoj. Ipak, unatoč jako dobro pripremljenom sadržaju i vizualnoj prednosti novog studija, zadnjih se tjedana u više navrata pa tako i u ovoj situaciji stječe dojam da je RTL jedno koplje iznad Nove TV kada je riječ o inovativnosti u informativnom programu. U središnjoj informativnoj emisiji RTL-a vizualni su efekti bili puno dojmljiviji (bili su zanimljivi virtualni prikazi oružja i vojnika), a dodatni je plus što se uživo iz Kijeva javila reporterka Ana Mlinarić. Izvrstan je to potez RTL-a ako se u obzir uzme da je upravo Mlinarić bila u Kijevu na dan početka rata. Odličan potez i odlično javljanje!

Večera za 5 na selu // RTL - TRI KAKTUSA

No dok RTL briljira u informativnom programu, ne može se isto reći za “zabavni” sadržaj koji producira…Malo manje od 770 tisuća stanovnika. Toliko je, prema zadnjem popisu stanovništva, iznosio službeni broj stanovnika u Zagrebu te stoga ne čudi što je RTL izazvao salvu smijeha kod gledatelja kada je baš Zagreb odabrao kao mjesto radnje u prošlotjednoj emisiji “Večera za 5 na selu”. No u priči kako je RTL Zagreb proglasio najvećim selom u Hrvatskoj, to čak nije najkomičniji, ili bolje rečeno, najtragičniji dio. Treba zapravo reći da je u trenutku kada je “Večera za 5” postala “Večera za 5 na selu” poanta bila naglasiti regionalnost, autentičnost i raznolikost Hrvatske pa utoliko čak ima smisla ići preko raznih sela sve do gradova unatoč nazivu emisije. Osim toga, nije ovo ni prvi put da jedan malo veći grad sudjeluje u showu, bili su već mnogi kandidati iz kontinentalnih i obalnih gradovi koji očito nisu sela pa je to bilo sasvim u redu. Uostalom, pred nama je sada splitski tjedan tako da je to očito postao modus operandi.

No, veći je problem što od tih 770 tisuća stanovnika (ili koliko ih već ostane ako izbacimo bebe i maloljetnike) RTL nije u stanju ili ne želi (a ne zna se što je od toga dvoje tragičnije) naći 5 kandidata koji su se u emisiju uistinu došli natjecati te pokazati svoje kulinarske vještine. Umjesto toga, u zagrebačkom je tjednu “reciklirana” kandidatkinja iz prošle sezone “Gospodina savršenog”, a tu je bio i njezin prijatelj influencer koji je baš u tjednu sudjelovanja u showu uplovio i u glazbene vode (ne pitajte kako i što to znači, nisam se mogla natjerati da pročitam detalje dalje od naslova). Oni su se, kako su sami izjavili, u emisiju došli zabaviti, a ne pokazati preveliko kulinarsko umijeće i to se vidjelo u svakoj sceni prošlotjedne zagrebačke emisije ili bolje reći cirkusa. Takva situacija, nažalost, smanjuje kredibilitet i ostalim natjecateljima što je velika šteta s obzirom da su se činili sasvim zanimljivo. I tako se metropola pokazala duplim promašajem, posebice ako se u obzir uzme da su se reprezentativniji kandidati mogli vidjeti u selima i tisuću puta manjima od Zagreba.

Loto // HRT1 - TRI RUŽE

Ana-Klaudija Štilinović zadnjih je otprilike mjesec dana nova Loto voditeljica na HRT-u i iako su već prve reakcije na njezin rad bile odlične, sada se sa sigurnošću može reći da je HRT povukao pravi potez kada je dao šansu ovoj mladoj voditeljici. U moru istih lica i vremenu kada je vrhunac promjene prelazak neke voditeljice ili voditelja s jedne televizije na drugu, pun je pogodak predstaviti gledateljima neko novo lice! A posebice ako je, kao u slučaju Štilinović, to mlado lice izrazito simpatično, komunikativno i ugodno!



Skijanje, Svjetski kup // HRT2 - DVIJE RUŽE

Nakon prenošenja svjetskog prvenstva u skijanju, HRT je nastavio i s emitiranjem utrka svjetskog kupa i pritom treba pohvaliti nacionalnu televiziju što iz godinu u godinu održava tu tradiciju prijenosa skijanja. Možda se to već pomalo i podrazumijeva pa prolazi ispod radara da je riječ o odličnoj organizaciji i tradiciji koju treba očuvati!

