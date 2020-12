Strepnja u obitelji naše glumice: 'Najviše me strah da ne zarazim nepokretnu mamu o kojoj skrbim'

Glumica kazališta Gavella Natalija Đorđević posljednjih mjeseci puno je radila. Snimala je filmove i serije, a posebno je ponosna na gledanost predstave "Tko je ovdje lud?", koja se putem streaminga gleda u cijelom svijetu.

Utopijska ideja

- U ovoj pandemiji, koja je zadesila svijet, ništa nije normalno, ali sve je novo i na to se treba priviknuti. Marko Torjanac vrlo je brzo reagirao osmislivši live streaminge predstava s četiri kamere, ali i s publikom u dvorani, naravno poštujući sve epidemiološke mjere. I tako smo nakon punih deset godina odigrali svečanu 100. izvedbu predstave „Tko je ovdje lud". Gledala sam snimku i zaista je nevjerojatno kako se zapravo stvorila neobična kombinacija kazališta i filma - filmsko kazalište rekla bih. Znam da ljudi imaju određenu averziju kad čuju za snimku predstave, ali ovo je zaista osjećaj kao da ste s nama u dvorani. A reakcije publike sjajne su, gledaju nas ljudi od Amerike do Australije. Dobivamo puno e-mailova. Sada su predstave dostupne i „na zahtjev" zbog vremenske razlike. Ali mislim da će trebati još vremena da ljudi jednostavno čuju informaciju što im se nudi, pogotovo publika izvan Hrvatske - kazala nam je Natalija, koja je prije deset dana u Laubi imala i premijeru autorskog projekta Filipa Šovagovića i Dubravka Mihanovića "Zagreb 2020".

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Josip Regović/PIXSELL

- Od prvog dana poštujem sve propisane mjere, educiram se. Radim sve što je u mojoj moći da se ne zarazim, ne samo zbog nepokretne mame o kojoj skrbim već 22 godine i koja je i onkološki bolesnik nego i zbog drugih ljudi, odgovornosti prema kolegama s kojima radim. Na početku ove pandemije imala sam, ispostavilo se, utopijsku ideju da će nas ovako velika nevolja učiniti boljim ljudima, potaknuti empatiju, ali vidim da se to nije dogodilo i očito se neće dogoditi - kaže glumica, koja jedva čeka kraj pandemije pa da 150. put odigra i svoju monodramu "Potrošeni snovi". Ljetos je glumila i u četvrtoj sezoni serije "Crno-bijeli svijet".- To je bila zgodna uloga tajnice Ljiljane. Bilo je lijepo ponovno raditi s Kulenovićem, s kojim nisam radila od "Bitangi i princeza". Osjećala sam se kao da sam ušla u vremeplov, jer 80-e pamtim, naravno. Išla sam u osnovnu školu i bila sam strašno popularna jer sam tada puno radila na televiziji. Svi u školi htjeli su sjediti sa mnom. Osim toga, imala sam sjajne prijatelje, mnogo izvanškolskih aktivnosti - zbor, muzičku školu, tenis, engleski, dramsku, francuski, manekenski tečaj. Igrala sam i u još jednom zanimljivom projektu. Moja prijateljica i producentica Balduči filma Spomenka Saraga radila je s poznatim francuskim redateljem Hervéom Tirmarcheom film "I miss you" - za projekt "Rijeka - grad kulture".

Moje fotografije svidjele su se Hervéu i provela sam tjedan dana u Rijeci glumeći bogatu turistkinju. Hervé me zvao princess Nataly jer sam u svakom kadru imala velike šešire, sunčane naočale i super styling. Film je osvojio osam međunarodnih nagrada, ali zbog korone nisam otputovala ni na jednu dodjelu. Najviše mi je žao što nisam mogla otići u New York i Las Vegas. Glumila sam i u filmu "Silvija se vraća kući", a za njega sam morala čak i naučiti govoriti na mongolskom - kaže glumica kojoj je želja glumiti i u sapunicama.

Foto: Vanja Šolin

Sapunica kao izazov

- To me baš intrigira. Svi koji misle da je to lako u krivu su. Sjajno je što u sapunici dulje vrijeme razrađuješ jednu ulogu. Da, baš bih to voljela. Što se tiče uloga za kojima žudim u teatru, to je sigurno Hedda Gabler, pa Krleža... Ali očito vam dođu uloge koje u određeno vrijeme trebaju doći i onda samu sebe iznenadim kad, recimo, nađem toliko svoga u nečemu što mi se činilo tako daleko. Hoću reći, život me naučio da će ono što treba doći. A ako ne dođe, mislim da sam dovoljno sposobna da sama započnem neki projekt kao što sam napravila sa svojom monodramom "Potrošeni snovi". Rekla bih da sam realist (ponekad pesimist), koji vjeruje u čuda i u hapiend. Znam da ovo zvuči kao oksimoron. Iako sam osjetljiva, borac sam. Jednostavno idem dalje. I volim more. Kad sve ovo prođe, a proći će, jer sve prolazi, sjest ću na plažu sama i satima gledati u more i maštati - zaključila je Natalija Đorđević.