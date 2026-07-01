Kako je Tomislav Mrduljaš stvorio festival s najviše hitova na domaćoj sceni

Četvrto izdanje Melodija Jadrana, održanih ovog vikenda u Splitu, ponovno je nadmašilo sva očekivanja. I ne, to nije floskula kojom se opisuje svako drugo glazbeno događanje, za ovaj festival to uistinu vrijedi. Razloga za to je puno, ali ono što posebno upada u oči i što ne mogu osporiti ni najoštriji kritičari domaće pop scene jest da svake godine iznjedri niz hitova. To je naprosto činjenica, a zahvaljujući raznim online platformama, itekako je mjerljiva. Dežurni dušobrižnici možda će sada podignuti obrvu i reći da ima i drugih festivala. Ima, i svi se trude. No, zašto toliko hitova baš na Melodijama Jadrana? Iskreno, i ja sam to pomislila i mogu reći da je tajna uspjeha vrlo jednostavna i da ju je direktor festivala, Tomislav Mrduljaš, odlično razumio- ukinuo je nagrade.

Najvažnija festivalska večer, ona posljednje, nazvana Hit ljeta, upravo ona na kojoj prvi put čuju pjesme koje se pjevaju u narednim godinama, nema pobjednika! I ne treba biti veliki glazbenik, psiholog pa ni matematičar da postane jasno kako je ukidanjem nagrada Mrduljaš u prvi plan stavio ono što tamo i treba biti- glazbu! Naime, na Melodijama Jadrana nitko ne kalkulira o tome što bi se kome moglo svidjeti, kako će reagirati ova ili ona ciljana skupina, hoće li pjesma doći na radio postaje....Ništa od toga. Svi koji sudjeluju doslovce rade sebi za dušu , ono što vole i u čemu su najbolji, a jedini je cilj prezentirati to publici u Galeriji Meštrović i onoj koja prijenos prati na televiziji. Opušteno i bez ikakvih očekivanja i autori i izvođači predstave ono u što do kraja vjeruju. I zato je uspjeh zajamčen. Da ne bi bilo zabune, iza svake skladbe stoji jako puno truda i promišljanja. Ove godine eterom će zasigurno odjekivati „Dvoje mladih“ koju je otpjevao Matija Cvek, pozornicom su apsolutno izdominirali Antonija Šerić iz grupe „Pavel“ i ToMa koji je, usudim se napisati, brojnoj publici tek u Splitu pokazao koliko može. A može daleko!

Posebno veseli što se Giuliano, čije hitove iz devedesetih jednako rado pjevaju oni koji tada nisu još bili rođeni, kao i oni koji su ih slušali u real timeu, s pjesmom „Stavi misli u eter“ vratio onome što se od njega očekuje i u čemu je najbolji. Klapa Cambi u svom se izvornom izričaju sjajno nametnula baladom „Ne dirajte mi ljubav“. Marko Kutlić splitskoj je publici predstavio izrazito moćnu i emotivnu skladbu „Probudi me“. Reći da Jelena Rozga opet ima hit gotovo da je i suvišno, kraljica estrade održala je samostalni koncert, ali i otpjevala novu skladbu „Ljubi me“ koja je u samo jednom danu skupila više od 60.000 pregleda na You Tubeu. Velika Zorica Kondža starije je podsjetila na najljepše i najbezbrižnije dane grupe „Stijena“. Na posljednjoj je večeri otpjevala „Probudi ljubav“, a dan prije odražala koncert na kojemu je ponovno pokazala da nema domaćeg ni stranog hita koji ne može interpretirati na način koji ju već 40 godina drži u samom vrhu domaće glazbene scene.

23.04.2026., Split- Vip media party i najava Melodija jadrana glazbenog spektakla. Tomo Mrduljas Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



Melodije Jadrana, na kojima su ove godine sudjelovali i legendarni Talijani, Richi e Poveri, traju četiri dana, no utjecaj traje puno duže. Naime, festival daje prostor novim pjesmama, autorima i izvođačima, ali istodobno okuplja neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene. U vremenu u kojem se glazba sve češće konzumira brzo, putem društvenih mreža i streaming platformi, festivali poput Melodija Jadrana vraćaju pjesmi svečanost premijere, javnog predstavljanja i susreta s publikom. To je važno ne samo za izvođače, nego i za autore, skladatelje, aranžere i producente, čiji rad često ostaje u drugom planu. A važno je i za budućnost cijele domaće glazbene scene.