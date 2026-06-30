Vanja je bila Šimina odabranica u showu, a sada uživa na luksuznoj jahti u posebnom društvu

Vanju Stanojević gledatelji su upoznali kao Šiminu odabranicu u četvrtoj sezoni RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", a nakon kraja showa Vanja je ostala aktivna na društvenim mrežama. Tamo je sada i otkrila da uživa u pravom ljetnom ugođaju. Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija s jahte, otkrivši kako ljeto provodi na moru, daleko od svakodnevnih obveza. Na objavljenim fotografijama Vanja pozira u društvu prijateljice, a obje nisu skidale osmijeh s lica. U ruci je držala osvježavajuće piće, dok je uživala u plovidbi i sunčanom danu. Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno ljetno izdanje, sunčane naočale i raspuštenu kovrčavu kosu koju je nosio morski povjetarac. Opuštena atmosfera i dobro raspoloženje bili su u prvom planu, a prizori s jahte odmah su privukli pažnju njezinih pratitelja.

Podsjetimo, nakon emitiranja showa, Vanja se javila na društvenim mrežama i to s oštrom objavom. "Ako neko nije džentlmen, to ne znači da ja nisam dama. Pobjednica sam i to ću zauvijek biti – ne zbog ‘Gospodina Savršenog’, već zbog sebe, svojih kvaliteta i svega što predstavljam. Pobjeda mi nikada nije zavisila od nekoga drugog, već od mene same", započela je Vanja, jasno dajući do znanja da svoju pobjedu ne veže uz Šimin odabir.

Nastavila je još oštrijim tonom, direktno se referirajući na Šimu i njegove postupke nakon showa: "Istina uvijek nađe svoj put, i sada kada je sve izašlo na vidjelo, osjećam potrebu da i ja kažem svoje. Osoba koja me je u showu 'izabrala' je samo dio prošlosti, neko tko je vlastitim postupcima izgubio mnogo – najviše obraz. To nije moj teret, već njegov."

Ključna rečenica koja je potvrdila kraj svih nagađanja bila je: "Nikada nismo bili zajedno nakon showa, niti ćemo ikada biti. On je napravio svoje izbore, ja imam svoj put. Želim mu sve najbolje, ali vas molim samo jedno – nemojte me više povezivati s njim. Priča je završena", zaključila je Vanja uz fotografiju iz showa na kojoj drži pobjedničku ružu.