Nakon što je skoro ostao paraliziran zbog njihovog proizvoda, glazbeni mogul ide u tužbu za 10 milijuna funti

Glazbeni mogul i jedan od najpoznatijih članova žirija u američkoj, ali i britanskoj verziji showa 'Supertalent', Simon Cowell početkom je kolovoza pao s električnog bicikla i teško ozlijedio leđa. Zbog ozbiljnosti ozljede, hitno je prebačen u bolnicu i operiran. Simon je u ozljedi slomio leđa na šest mjesta te tri kralješka, no srećom, sve se dogodilo samo jedan centimetar od moždine, zbog čega nije ostao paraliziran. Međutim, morali su mu ugraditi metalnu šipku. Na operaciji je bio oko šest sati, a poslije operacije njegov je angažman u poznatom showu ostao upitan.

Cowell sada razmatra pravnu tužbu protiv proizvođača električnog bicikla u iznosu od 10 milijuna funti. Za takvu se odluku odlučio nakon što je bivši radnik te tvrtke javno ustvrdio da je bicikl od 20.000 funti "smrtna zamka" i "nesreća koja samo čeka da se dogodi" te da nitko ne bi smio upravljati biciklom dok ne prođe stručnu obuku. Bivši zaposlenik rekao je da je prethodno upozorio svoje šefove da bi TV mogul mogao "slomiti vrat". Tvrdio je da se stroj, koji je 60 puta snažniji od uobičajenih e-bicikala, ne smije koristiti bez stručne obuke i potpune demonstracije.

Cowell i njegov tim sada "vagaju" svoje pravne mogućnosti i proučavaju tvrdnje bivšeg zaposlenika. Njegovi pomoćnici kažu da su pokušali kontaktirati proizvođača, Swindon Powertrain sa sjedištem u Wiltshireu, ali nisu imali sreće.

Oporavak je glazbenom mogulu srećom prošao dobro te se mogao vratiti svojim obvezama, iako sigurno neće u skorije vrijeme u vožnje biciklom.