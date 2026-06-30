Pavel i Toma udružili snage: 'Pjesma kao da je nastala prije 70 godina'

Nakon što su zajedno osvojili Zagrebački festival pjesmom “Voljet ćeš opet”, dvojac Aljoša Šerić i Toma ponovno udružuju snage, ovoga puta u posebnoj vokalnoj suradnji koju autorski potpisuje Aljoša Šerić. Grupa Pavel i Toma na ovogodišnjim su Melodijama Jadrana predstavili pjesmu “Nedostajem ti tugo”, bezvremensku baladu koja spaja nostalgiju, emociju i vrhunsku interpretaciju.

Za Tomu je ova suradnja ostvarenje dugogodišnje želje:“Iako iza sebe već imam autorsku suradnju s Aljošom na pjesmi ‘Voljet ćeš opet’, koja je pobjednica Zagrebačkog festivala, oduvijek sam si priželjkivao i jednu koja će nas staviti na isti mikrofon. Tonka je jedan od posebnijih vokala naše scene i apsolutna mi je čast dijeliti ovaj tekst i melodiju s njom.”

Posebno ga veseli što je upravo ova pjesma premijerno izvedena na Melodijama Jadrana. “Posebno me raduje i naš nastup na festivalu Melodije Jadrana, na kojem se pojavljujem prvi put. ‘Nedostajem ti tugo’ pjesma je koja nadilazi vrijeme i trendove, a njome je Aljoša još jednom potvrdio da iz njegovih misli dolaze neke od najboljih pjesama našeg vremena.” Ideja o zajedničkoj pjesmi, otkriva Tonka, rodila se odmah nakon prethodne uspješne suradnje Tome i Aljoše.

“Toma je sjajan pjevač, a nakon suradnje njega i Aljoše na Zagrebačkom festivalu dogovorili smo se da ćemo sigurno napraviti jednu vokalnu suradnju Pavela s njim. Drago mi je da je to upravo ova pjesma. Toma se stvarno predivno uklopio i dao joj jednu posebnu emociju, a kako oboje jako volimo Melodije Jadrana, složili smo se da nema boljeg mjesta za promociju pjesme'', dodala je Tonka.

Videospot za “Nedostajem ti tugo” režirao je Radislav Jovanov Gonzo, direktor fotografije je Toni Renaud, montažu potpisuje Anita Jovanov, za make up bila je zadužena Helena Barišić (Hex Make up), a zahvale idu i Guliver baru na gostoprimstvu tijekom snimanja. Na samom kraju, autor pjesme Aljoša Šerić možda je najbolje opisao njezin ugođaj:

“Pjesma zvuči staro, mogla je biti napisana i prije sedamdeset godina. Miriše na birtije, Brut i duhan. Siguran sam da ju je netko već tada otpjevao na nekom fajruntu i zaboravio snimiti ili zapisati. Onda je došla meni.” “Nedostajem ti tugo” još je jedna potvrda autorskog rukopisa Aljoše Šerića, ali i spoj triju glazbenih osobnosti koje su u ovoj suradnji pronašle zajednički jezik iskrene emocije koja ne poznaje rok trajanja. Glazbu i tekst potpisuje Aljoša Šerić, aranžman su zajedno oblikovali Aljoša Šerić, Jere Šešelja i Dalibor Grubačević, dok produkciju, miks i master potpisuje Jere Šešelja. Pjesma je snimljena u zagrebačkom Penthouse studiju.