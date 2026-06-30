FOTO Poznata Amerikanka posjetila Jadran! Uživala je u Dubrovniku, a ovako nazvala Hrvatsku

Američka influencerica i poduzetnica Kenzie Anne, na društvenim mrežama poznata kao "Misskenzieanne", posjetila je našu obalu! Kenzie je nedavno provela dva tjedna putujući hrvatskom obalom, a svojim je pratiteljima pokazala zašto se Jadran godinama svrstava među najpoželjnije europske destinacije. Njezine objave iz Dalmacije privukle su veliku pozornost publike.

Tijekom dvotjednog boravka istražila je jug i srednju Dalmaciju, a poseban dojam na nju ostavio je Dubrovnik. Ondje je snimila niz fotografija i snimki u povijesnoj jezgri, uživala u pogledu na more te se okušala u popularnom skakanju sa stijena. Svoje je dojmove sažela u kratkom videu pod nazivom "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući jedinstvenu atmosferu grada.

Njezina ruta uključivala je i Hvar kao i Split te otok Korčulu. Tamo je uživala u kupanju, lokalnoj gastronomiji i dalmatinskom načinu života.

Nakon povratka poručila je kako je u Hrvatskoj pronašla upravo ono što joj je trebalo - odmor i predah te priliku za stvaranje nezaboravnih uspomena. Zbog prirodnih ljepota, gostoljubivosti i opuštene atmosfere, Hrvatsku je svrstala među svoja omiljena europska odredišta.

Inače, Kenzie Anne postala je sinonim za modernu zvijezdu čija se slava temelji na vještom balansiranju između provokativnog sadržaja i profinjenog glamura. Na njezinom Instagram profilu, koji prati vojska od nekoliko milijuna ljudi, izmjenjuju se prizori s luksuznih putovanja i modne kombinacije te je istovremeno model, poduzetnica i influencerica koja zna kako zadržati pozornost publike.