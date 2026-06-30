Naš poznati pjevač emotivnom objavom otkrio da je dobio trećeg sina: 'Mogu samo reći Bog je velik!'

Poznati kantautor duhovne glazbe Alan Hržica podijelio je sa svojim pratiteljima najljepše moguće vijesti. Njegova obitelj postala je bogatija za još jednog člana, a pjevač nije krio neizmjernu sreću i zahvalnost. Na svojem je Instagram profilu objavio grafiku s dirljivom porukom kojom je otkrio da je na svijet stigao njegov treći sin.

"Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Danas se rodio Ricardo Hržić, još jedna sinčina! Mogu samo reći: Bog je velik!", napisao je Hržica u objavi koja je u kratkom roku ganula mnoge. Ispod objave odmah su se zaredale stotine čestitki i lijepih želja. Brojni obožavatelji, prijatelji i kolege poželjeli su dobrodošlicu malenom dječaku te uputili blagoslove cijeloj obitelji. Među čestitarima se našla i pjevačica Pamela Ramljak, a zajednički nazivnik većine komentara bile su poruke ljubavi i vjere, poput "Čestitam, Božji blagoslov neka bude nad cijelom obitelji".

Odluka da sinu da ime Ricardo, po supruzi Ricardi, mnoge je posebno dirnula. Riječ je o predivnoj gesti kojom je pjevač odao počast svojoj supruzi, s kojom upravo ove godine slavi desetu godišnjicu braka. Par se, inače, upoznao na hodočašću u Međugorju. Vjenčali su se 2016. godine u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova, gdje je ceremoniju vodio pater Ivan Ike Mandurić. U braku su dobili sinove, sedmogodišnjeg Davida i petogodišnjeg Leona, a sada se braći pridružio i Ricardo. Hržica često ističe koliko mu supruga znači u organizaciji života i očuvanju obiteljskog mira. - Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov - nahvalio je Hržica suprugu jednom prilikom za Story.

U intervju za Večernji list rekao je kako istinski uživa u obiteljskom životu. - Uživam u obiteljskom životu, a prvog sina Davida dobio sam u 40. godini. Zrele godine ipak donose veću svjesnost o daru života i daru djeteta. Kada sam ga prvi put vidio kako se kreće na ultrazvuku, doživio sam erupciju sreće i radosti kakvu nisam nikad mogao zamisliti. Pa nakon toga onaj osjećaj prvog micanja dok je još bio u Ricardinu trbuhu, od uzbuđenja nisam mogao spavati. Dan njegova rođenja, kada je medicinska sestra izašla iz sale i dala mi ga na ruke, bio je dan kada sam zagrlio cijeli svemir. To je bio najljepši dan u mom životu. Od tog trenutka dodatno sam se promijenio kao čovjek, i sva žrtva oko djece za mene je samo čista ljepota života. Leon je poslije sve dodatno začinio svojim dolaskom i taj me malac razvalio do kraja od ljubavi. Supruga i ja se zaista osjećamo kao sretni ljudi. Imamo Boga, obitelj, jedno drugo, zajednicu, prijatelje i radimo poslove koje volimo. Imamo sve. - rekao nam je Hržica.

Ricarda je nedavno gostovala u jednom podcastu i govorila je o tome kako je duhovni život utjecao na njezin brak s Alenom. - Počela sam uživati u tome, meni je to obogatilo život. Ti svi događaji, zajednica kao takva. Mislim da baš ta moja uključenost i onda se valjda dogodio taj klik. Možda se u meni dogodila najveća promjena, počela sam srcem baš s njim to živjeti i onda možda više o tome pričamo i on se meni povjerava, zajedno molimo za neki događaj koji on priprema, on sa svoje strane naravno i pjesme i nagovori, molitva, ali ja sam tu nekako više uz njega pa dječica - rekla je Ricarda u podcastu Budi osnažena.