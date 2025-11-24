Supruga Marka Perkovića Thompsona pohvalila se novim uspjehom filma u kojem glumi njihova kći Diva

Sandra Perković, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona na svom je Facebook profilu podijelila objavu Kanadsko-hrvatska gospodarske komore s projekcije filma "Diva" koja je održana u Torontu i pohvalila se novim uspjehom svoje kćeri. U ovom filmu Sandrina i Markova kći Diva Marija glumi pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu naslovne junakinje Dive Grabovčeve, a u glavnoj ulozi je Ornela Vištica.

- Bili smo počašćeni pozdraviti redatelja Branka Perića i glumicu Divu Mariju Perković, čija je prisutnost učinila večer zaista posebnom. Njihovi uvidi u stvaranje filma DIVA - filma proslavljenog na Filmskom festivalu u Cannesu i rasprodanog diljem Bosne i Hercegovine - ponudili su rijedak uvid iza kulisa ove izvanredne priče. DIVA dijeli hrabro nasljeđe Dive Grabovčeve, mlade žene čija je nepokolebljiva vjera i odbijanje da se pokloni nepravdi inspirirala generacije. Njena hrabrost prkosila je carstvu - i njena priča i dalje nadilazi vrijeme. Smješten u prekrasnim krajolicima Hercegovine, film je izazvao ovacije publike. Mnogi su bili posebno dirnuti dok je Diva gledala film uz svoju baku i djeda, dodajući večeri duboko osoban trenutak - pisalo je u Facebook objavi Kanadsko-hrvatska gospodarske komore te su dodali kako su ulaznice za ovu filmsku projekciju bile rasprodane.

Glumica Ornela Vištica na svome je Facebook profilu u srpnju ove godine objavila je fotografiju s Divom Marijom Perković ispred spomenika hrvatskoj heroini Divi Grabovčevoj na Kedžari i napisala je: “U društvu vrlo pristojne djevojke prodorno plavih očiju, koja je ime dobila baš po Divi Grabovčevoj. Diva Marija Perković u odličnoj je koncentraciji odigrala iznimno zahtjevnu scenu i pokazala poseban talent za glumu. Draga Diva, nek’ te dugo prati glumački instinkt i ljubav prema umjetnosti. Vjerujem kako ćeš ostati vrijedna i hrabra i kako će tvoj talent i rad biti prepoznati."