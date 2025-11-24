FOTO Omiljeni voditelj Dnevnika samozatajnu suprugu odveo je na drugi kraj svijeta, evo kako uživaju

Jedan od najdugovječnijih voditelja informativnog programa, Saša Kopljar (63), odlučio je zamijeniti zagrebačku svakodnevicu za egzotične krajolike Azije. Na zasluženi odmor otputovao je s voljenom suprugom Renatom, a idiličnim prizorima pohvalio se na svom Instagram profilu. Par je prvo posjetio Bangkok na Tajlandu, odakle je voditelj podijelio njihovu zajedničku fotografiju koja odiše srećom. Avantura se tu nije zaustavila jer su produžili za Dubai, a Kopljar je pratiteljima kroz video otkrio kako njegova supruga uživa u luksuzu, nazdravljajući u bazenu okruženom veličanstvenim neboderima.

Supružnici Kopljar poznati su po strasti prema putovanjima te svaki slobodan trenutak koriste za istraživanje svijeta. Dubai im nije nepoznanica, posjetili su ga i prije dvije godine, a prošle su godine uživali u egzotici Kube. Svako novo putovanje za njih je prilika za stvaranje zajedničkih uspomena daleko od poslovnih obveza i način na koji njeguju svoj odnos, što je očito jedan od ključeva njihova dugog i sretnog braka.

Foto: Instagram screenshot

Da je njihova ljubavna priča posebna, svjedoči i 26. godišnjica braka koju su proslavili ovog listopada. Saša nikada nije krio koliko mu supruga znači, a u jednom je prilikom otkrio tajnu održavanja strasti. - Važno je da je taj plamen od početka iznimno snažan, tako da bude sposoban potrajati desetljećima. Nas dvoje smo očito imali tu sreću - rekao je voditelj u intervjuu za časopis Story. Svoj brak s Renatom opisao je jednom riječju, usporedivši ga s navijačkom pjesmom "Neopisivo".

Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, kći Ariana i sin Fran. Ariana Kopljar gradi vrlo uspješnu inozemnu karijeru kao manekenka, a 2016. godine tako je nosila i reviju za poznatu kuću Dior, zajedno s Bellom Hadid. S druge strane, sin Fran rijetko se pojavljuje u javnosti. Obitelj Kopljar primjer je sklada, a Saša i Renata svojim odnosom dokazuju da prava ljubav s godinama postaje samo jača, baš poput nezaboravnog putovanja na drugi kraj svijeta.