Stjepan iz 'Ljubav je na selu' se zaljubio: Ne dozvoljava mi da pričam s drugim ženama. Malo je ljubomorna

Farmer Stjepan Runtas nije pronašao ljubav u showu 'Ljubav je na selu'. Nije imao sreće s kandidatkinjom Rankom, no sada je otkrio da se zaljubio nakon showa. Kako je otkrio, upoznali su se slučajno u trgovačkom centru u Samoboru.

"Slučajno smo se upoznali u trgovačkom centru u Samoboru. Imam dug jezik i ona je pala na moje riječi", kazao je za RTL.

Njegova odabranica bivša je rukometašica. Igrala je za Lokomotivu. "Takvu sam ženu tražio. Malo ja boravim kod nje, malo ona kod mene. Ona je osam dana kod mene pa ja kod nje. Ima sina i kćer, a živi u Zagrebu" priznao je Stjepan.

Nisu zajedno proveli Uskrs, no Runtasa to ne brine, jer su se dogovorili da zajedno idu na put. "Idemo na more, u moju vikendicu na Pagu. Ona će voziti do tamo. Bit ćemo u mojoj vikendici 10-ak dana", rekao je.

Otkrio je i da je njegova partnerica imala kafić, ali da sada nemaju neke obaveze koje ih vežu za jedno mjesto pa mogu putovati. "Imala je 30 godina kafić koji je dala u najam. Dođe gore do mene kad se dogovorimo", ispričao je farmer.

Dodao je i da mu se sviđa što nije kao njegove bivše.

"Ja samo ujutro skuham kavu, a onda onda svašta odradi u kući. Nije kao neke druge žene. Zasad je s nama sve u redu", izjavio je, te dodao da je malo ljubomorna. "Ne dozvoljava mi da pričam s drugim ženama. Malo je ljubomorna. Smijem samo pozdraviti. Ne smijem nijednu voditi na piće" zaključio je.

