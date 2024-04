Karmela Vukov Colić prvi put priznala: 'Dvije trećine života su mi budale odnijele...'

Bivša HRT-ova voditeljica i novinarka 55-godišnja Karmela Vukov-Colić godinama je privlačila pažnju gledatelja svojim uspješnim radom na malim ekranima, a okrenula je novu stranicu u životu te se posvetila totalno drugačijem poslu. Naime, Karmela je poznata kao velika zaljubljenica u putovanja te je ugodno s korisnim pa je tako u ožujku 2022. godine napravila potpuni zaokret te postala direktorica Turističke zajednice Dugo Selo.

- Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto, i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti - kazala je za portal Story.hr svojevremenom.

Bivša je voditeljica nedavno gostovala u podcastu "Ženska strana" te je progovorila o lekcijama koje je naučila u životu. Prisjetila se svog odlaska s televizije i priznala je da joj se razmišljanje danas potpuno promijenilo u odnosu na nekada. - Ja kada sam dala otkaz, imala sam 50 godina i mislila sam si: 'Ja sam dvije trećine svog života proživjela, imam još jednu, ako sam sretna, nešto malo više od toga'. Pa ja više ne dam budalašima, dvije trećine života su mi budale odnijele. Ja više ne dam tim različitim budalašima, pijavicama da me razvlače kako hoće. Kad to osvijestite, onda mislim da sve dođe na svoje mjesto - iskreno je ispričala Karmela.

Podsjetimo, nedavno je Vukov-Colić na Instagramu podijelila fotografiju s kćeri Reom, a za to su imale divan povod. Naime, njezina 31-godišnja kći se udala. - Mišek, veselo koračaj naprijed s ovim dragim dječakom koji je zaslužio titulu Čuvara Tvog Srca. Budi sretna, najsretnija! Kad god poželiš, znaj: Čuvarica leđa, otvorenog zagrljaja, tek je korak iza - napisala je Karmela uz sliku s Reom, no nije poznato kada je slika nastala, a Karmela nije podijelila s pratiteljima tko je Rein odabranik.

