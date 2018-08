Stevie Wonder posjetio teško bolesnu Arethu Franklin

Soul pjevač Stevie Wonder i aktivist za ljudska prava Jesse Jackson posjetili su "teško bolesnu" Arethu Franklin, izvijestila je u utorak njena predstavnica za javnost.

Bivši suprug glazbene dive Glynn Turnman također je posjetio Arethu u njezinu domu u Detroitu, kazala je Gwendolyn Quinn za časopis People.

"Ona je teško bolesna i okružena svojim bližnjima koji cijene izraze ljubavi i potpore koja im je iskazana", rekla je Quinn. Nebrojene poznate i ugledne osobe izrekle su svoje molitve za Arethu u ponedjeljak, nakon što je objavljeno da je 76-ogodišnja "kraljica soula" ozbiljno bolesna.

Crkva u Detroitu, u kojoj je njezin otac bio pastor i u kojoj je Aretha pjevala kao mlada djevojka, održat će u srijedu, prema najavama, ranu jutarnju misu za Arethu. Franklin, čije su najpoznatije pjesme "Respect", "Chain of Fools" i "I Say a Little Prayer," osvojila je 18 Grammyja. U veljači 2017. objavila je svoje povlačenje sa scene.

Aretha Franklin posljednji put je nastupila u studenom prošle godine za fondaciju Eltona Johna u borbi protiv AIDS-a u New Yorku. Prije toga je pjevala u Philadelphiji u kolovozu.

Prva je žena koja je uvrštena u Rock and Roll Hall kuću slavnih, 1987. godine. Godine 2005. predsjednik George W. Bush odlikovao ju je Predsjedničkom medaljom slobode, najvišom američkom civilnom nagradom.

Među brojnim hitovima Arethe Franklin, ističu se još "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1968), "Day Dreaming" (1972), "Jump To It" (1982), "Freeway of Love" (1985) i "A Rose Is Still A Rose" (1998).

