Stela iz 'Ljubav je na selu' o detaljima medenog mjeseca s Tomislavom: 'Iscrpila sam ga do maksimuma'

Konobarica Stela Pavičić i farmer Tomislav Skejić bivši su sudionici 14. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Tijekom snimanja među njima se pojavila ljubavna kemija, a ranije ove godine vezu su okrunili vjenčanjem. Par se trenutno odmara u Crikvenici kamo su odlučili otići nakon uzbudljivog medenog mjeseca, u sklopu kojeg su proputovali gotovo cijeli sjeverni Jadran.

Stela je tako u razgovoru za RTL.hr otkrila da je s Tomislavom, između ostalih lokacija, posjetila Poreč, Trst, Krk i Novi Vinodolski, pa je u nastavku ispričala detalje putovanja: - Volim putovati više nego on, tako da sam ga iscrpila do maksimuma - rekla je Pavičić kroz smijeh. Dodaje da je njoj i Skejiću dio medenog mjeseca društvo pravio njezin sin: - Bili smo i sa sinekom mojim, no sada se baka ponudila pričuvati malog tako da je kod nje - kaže bivša natjecateljica 'Ljubav je na selu'.

Također je otkrila pojedinosti o jednoj nezgodi koju su doživjeli: - Tomislav je izgubio prsten kada smo bili na Omišlju. Jako volim divlje plaže, gdje ima privatnosti tako da smo išli na jednu takvu, a on je otišao plivati u dublje more dok sam se ja sunčala. Kako je zaronio, tako je ostao bez prstena - objašnjava Stela koja je svom dragom savjetovala da ne ulazi s prstenom u more.

- Lijepo sam mu rekla, no nije me poslušao tako da je dva sata s maskom za ronjenje tražio prsten dok sam se ja sunčala i zezala ga s plaže... U blizini su bili njemački turisti pa sam mu rekla da njih pita jesu li možda izronili prsten ili da mu pomognu, no on se ljutio kako neće jer ne zna njemački jezik. Nakon što sam mu ja i rekla kako se navedeno upita na njemačkom jeziku nije htio pitati.... A moram ga malo zafrkavati - detaljno će Varaždinka. Prsten na kraju ipak nije pronađen, no, kako kaže, njoj su bitnije neke druge stvari: - Najbitnija mi je ljubav, a materijalno dođe i ode, naći ćemo zamjenu - zaključila je Stela.

Podsjetimo, par je sudbonosno 'da' izgovorio u krugu obitelji krajem veljače ove godine. Iako su svadbu planirali na ljeto, zbog spleta nesretnih okolnosti Stela i Tomislav ipak su se odlučili ubrzati proces. Naime, Pavičić je za RTL.hr otkrila da je vjenčanje, prvotno predviđeno za kolovoz, požureno zbog zdravstvenog stanja njezinog oca.

- Tata mi se jako razbolio, htjela sam da i on sudjeluje u svemu. Nisam znala hoće li on moći na ljeto biti prisutan. Sada je već nepokretan i čudo je da je ostao živ. Imao je i moždani udar - ispričala je o očevom stanju vidno zabrinuta bivša natjecateljica kulinarskog showa 'Večera za 5' te nadodala da brine o njemu i hrani ga, ali i da bi život voljela nastaviti izvan Hrvatske.

- Varaždin je grad duhova. Nema posla. Planiram ići raditi vani. I Tomislav razmišlja o tome. Želimo uštedjeti za kuću, a cijene su kod nas baš narasle. Gledam mogućnosti izvan Hrvatske. Treba biti pažljiv oko toga. Jedno kažu, a ispadne nešto drugo - zaključuje Stela.

Inače, o njihovom vjenčanju spekuliralo se još u rujnu prošle godine, ali tad se na putu ispunjenja sna ispriječila obiteljska tragedija u Tomislavovoj obitelji: - Tata mu je imao smrtni slučaj u obitelji pa mu ni majka nije spremna za veće slavlje. Zato smo sve malo odgodili. S obzirom da sam ja veliki ljubitelj ljeta, odabrali smo ljeto. Što se tiče gostiju, napravili smo već popis. Više-manje će to biti članovi uže obitelji i prijatelji. Znači, ništa preveliko - za medije je otkrila konobarica.

