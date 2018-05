Napokon sam dočekao da prvi puta nastupim kao pjevač u Americi, ali eto, nažalost, sa slomljenom rukom, rekao je Jasmin Stavros u New Yorku.

– Nadam se da ću drugi put doći zdrav i u punoj snazi jer volim trčati, skakati, plesati i igrati se s mikrofonom po pozornici. Najvažnije mi je da smo otpjevali sve što je željela publika, a veselim se što vidim da u njoj ima dosta mladih ljudi, koji su skoro četiri sata pjevali moje hitove i zabavljali se – rekao je 62-godišnji splitski pjevač.

Poznat po laskavom nazivu “kralj zabave”, Stavros voli u maniri Micka Jaggera biti energičan i rasplesan te dati sve od sebe na pozornici, no tijekom koncerta u klubu Cutting Room u New Yorku morao je malo prikočiti. Zbog operacije kosti u ramenu, koju je slomio prilikom pada s bicikla kada je na njega nasrnuo pomahnitali pas, liječnici su mu zabranili nastupe, a pogotovo put u Ameriku. No, pjevač ih je tvrdoglavo odbio poslušati, jer nije htio iznevjeriti svoju publiku i otkazati nastupe u Chicagu i u New Yorku.

U tom je gradu, naime, Stavros osamdesetih studirao bubnjeve i diplomirao na privatnoj jazz-akademiji Stanley Spector, no trebalo su proći gotovo četiri desetljeća da ponovno posjeti Veliku Jabuku. Makar i sa slomljenom i bolnom rukom.

– Baš sam prošao pokraj škole i jedva sam prepoznao zgradu jer se sve promijenilo od tih mojih studentskih dana u osamdesetima. Moram priznati da nisam imao ni vremena, ni volje za razgledavanje, koncentrirao sam se i štedio snagu za nastup, jer me ruka boli i natječe kad je mičem – rekao je. Iako je pozvan da se uskoro vrati u Ameriku i nastupi na “Biloj noći Hajduka” 8. lipnja, morao je odbiti.

– S klapom Godimenti snimio sam spot za pjesmu “Pita CIA, puta policija” s kojom ću se predstaviti na CMC Festivalu, a morat ću krenuti i na fizikalnu terapiju.