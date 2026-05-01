Senidah, Tereza Kesovija, Miley Cyrus, i Dolla Parton na istoj pozornici...kakav show će to biti!

Ove nedjelje na rasporedu je deveta epizoda hit showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ koja donosi novu rundu izazovnih i nepredvidivih transformacija. Kandidati otkrivaju kako teku pripreme za novu emisiju, a tko će zasjati na pozornici i odnijeti pobjedu doznat ćemo u novom nastavku ovog glazbeno-scenskog spektakla! Lovro Juraga ovoga puta ulazi u lik Senidah, jedne od najupečatljivijih regionalnih zvijezda današnjice. „Transformirat ću se u gospođicu Senidah koja ima dosta težak karakter. Nama muškarcima je ona dosta bliska jer ima tu mušku energiju, nije klasična i baš zbog toga je izazovna. Bit će definitivno energičan nastup i jako zanimljiv u svakom smislu. Pripreme teku zbilja dobro i veselim se vidjeti kako će sve ispasti na kraju“, otkriva Lovro, a potpunu eksploziju energije na pozornicu donosi Laura Sučec koja ovaj put uranja u svijet grupe Prodigy. „Ja stalno dobivam energetske nastupe, od Baby Lasagne do Indire, a ovaj će biti šlag na torti. Ušla sam skroz u mood Prodigyja i to mi baš paše. Preferiram takve divljačke nastupe jer se tu čovjek stvarno može opustiti i zabaviti. Naravno da mi kao pjevači volimo pokazati glas, ali ovo je nešto što inače nikad ne bismo radili i baš zato je posebno zabavno“, priznaje Laura.

VRZANI ČLANCI





Nora Ćurković okreće se country klasici i donosi duh jedne jedine – Dolly Parton. „Meni je Dolly odlična, ona je stvarno jedna country ikona. Jako mi se sviđa njezin glas i ta specifična boja glasa i stvarno mislim da ću je možda najbolje skinuti od svih transformacija koje sam dobila do sad, barem vokalno. Mislim da ću uspjeti uhvatiti i njezin vibrato koji bi mogao dobro leći mom, ali nadam se da neću otići previše u karikaturu. Potrudit ću se ispoštovati tu transformaciju i nadam se da će ispasti dostojanstveno“, kaže Nora.

Nakon treće pobjede i transformacije u Mariah Carey, pred Svena Pocrnića stiže još jedan zahtjevan zadatak – interpretacija dive Tereze Kesovije. „Dobio sam divu hrvatske glazbe. Sama njezina pojava nosi jednu odvažnost, profinjenost i specifičnu razinu ženstvenosti koju je muškarcu jako teško utjeloviti i prikazati vjerodostojno. Najveći izazov su mi zapravo te suptilne dijalektalne nijanse na koje gospođa Tereza jako pazi kada se predstavlja u javnosti, ali joj svako toliko pobjegne konavoski govor iz njezinih rodnih Konavala. To mi je izuzetno zanimljivo i pokušat ću to prenijeti i pjevački i interpretativno“, otkriva Sven.

Dora Trogrlić donosi potpuni zaokret i preuzima energiju Miley Cyrus. „Nikad nisam htjela biti Miley jer nisam mislila da bi mi to sjelo, ali zapravo smo nas dvije dosta slične. Pratim ju odmalena, odrasla sam uz Hannah Montanu i sad ju jedva čekam utjeloviti. Miley je genijalna i ova pjesma je prava feministička himna i jedva čekam stati samouvjereno na pozornicu i otpjevati to kako treba“, poručuje Dora. Dok će se pravi Luka Nižetić i Alka Vuica u petak pojaviti u specijalnom humanitarnom izdanju hit emisije 'Tko to tamo pjeva', u nedjelju će u TLZP-u u njihove uloge ući dva Davida! „Za Luku pripreme teku tako da sam svaki dan u nekoj njegovoj ‘južina’ energiji. Malo mi je problem bio njegov glas jer sam ga morao stvarno uhvatiti i živjeti kao on, ali mislim da na trenutke čak i zvučim kao on i to mi je već veliki uspjeh. Veselim se nastupu i mislim da će biti jako zabavno“, kaže David Amaro koji ulazi u lik Luke Nižetića, a zabavnu transformaciju priprema David Balint koji se ovaj put igra s prepoznatljivim stilom Alke Vuice. „Postajem Alka i morao sam dosta vježbati glas da dobijem tu boju, a emociju ću dati kroz pokret i interpretaciju. Plesat ćemo puno, bit će jako veselo. Pripreme su bile super, zezali smo se, ali i ozbiljno radili i jedva čekam stati na pozornicu“, otkriva Balint.



Snažnu i emotivnu izvedbu donijet će Iva Ajduković kojoj je gljiva dodijelila Barbaru Pravi! „Barbara Pravi mi pravi dosta problema jer je Francuskinja i teško mi je bilo ući u taj francuski mood. Sve se nekako skupilo, imam osjećaj da sam bačena u vatru i sad moram izgorjeti do kraja. Emociju nemam problem donijeti i to mi je najjača strana, tako da ću dati svoj maksimum da to bude kako treba“, iskreno priznaje Iva. Deveta epizoda donosi niz raznolikih transformacija i večer u kojoj će odlučivati nijanse. Tko će se najbolje snaći na pozornici i odnijeti pobjedu, ne propustite doznati ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!